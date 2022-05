Nouveau documentaire sur Madeleine McCann Le suspect Christian B traque son alibi

Les enquêteurs tentent de découvrir ce qui est arrivé à Madeleine depuis 2007, lorsque la fillette alors âgée de trois ans a disparu d’un appartement en Algarve alors qu’elle était en vacances avec ses parents, Kate et Gerry McCann.

En 2020, une percée est survenue lorsque la police a annoncé qu’elle avait enfin un suspect principal dans l’affaire, nommant le violeur condamné Christian B.

Cependant, Christian B a depuis affirmé avoir un alibi, affirmant qu’il avait passé des vacances avec une jeune fille allemande de 18 ans la semaine de la disparition de Madeleine.

Crédit : Canal 5

Dans un long métrage documentaire Madeleine McCann : L’affaire contre Christian B – diffusée ce soir (mercredi 11 mai) sur Channel 5 – nous suivons le journaliste d’investigation Mark Williams-Thomas alors qu’il mène la première enquête télévisée britannique active sur le principal suspect de l’affaire.

Sur le terrain au Portugal et en Allemagne, l’ancien détective se penche sur les infractions précédentes de Christian B, visitant les sites de ses délits de maltraitance d’enfants – y compris le kiosque de confiserie qu’il dirigeait à Braunschweig et l’usine de boîtes où 8 000 dossiers de maltraitance d’enfants ont été trouvés.

Crédit : Canal 5

Williams-Thomas reconstitue également l’endroit où Christian B aurait vécu lorsque Madeleine a disparu, retraçant ses déplacements en Allemagne après la disparition.

Mais l’un des plus grands moments du documentaire survient lorsque Williams-Thomas examine l’alibi du suspect.

« Je n’arrive pas à croire ce qu’on m’a dit – que le soir de l’apparition de Madeleine, Christian B était avec une femme à l’extérieur de Praia De Luz et a passé la nuit avec elle », dit-il dans l’émission.

« Et si c’est vrai, il ne peut pas être impliqué dans la disparition de Madeleine McCann.

« Je dois maintenant trouver cette femme aussi vite que possible, et lui demander de me donner son compte. »

Williams-Thomas finit par tester la validité de l’affirmation en traquant la femme et en parlant à son partenaire pour en savoir plus sur l’histoire de Christian B – tandis que Christian B lui-même écrit à Mark avec un compte rendu détaillé de ses allées et venues au moment de la disparition de Madeleine. , que le journaliste vérifie ensuite par rapport aux faits connus.

Crédit : Canal 5

Il découvre également ce qui semble être des faiblesses dans le dossier de l’accusation allemande, en examinant un prétendu « aveu » du suspect, qui n’était peut-être pas fiable.

La preuve téléphonique reliant Christian B à la disparition de Madeleine – le numéro crucial 680 – aurait pu se trouver jusqu’à 35 kilomètres, et ne lui appartenait peut-être même pas, mais à un de ses amis allemands.

Après six mois d’enquête, Mark parvient à sa propre opinion quant à savoir si Christian B est responsable de l’enlèvement et du possible meurtre de Madeleine.