Nouveau documentaire de Caroline Flack diffusé sur Channel 4 ce soir

Un nouveau documentaire à propos de la présentatrice Caroline Flack, qui s’est malheureusement suicidée en février de l’année dernière, sera diffusé ce soir sur Channel 4, avec des interviews de sa famille, de ses amis et d’anciens collègues.

Caroline Flack: sa vie et sa mort se présente comme un « hommage à l’une des plus grandes stars de la télévision britannique », racontant l’histoire de la vie et de la carrière de Flack – avec l’impact que la renommée, les problèmes de santé mentale, la presse et les médias sociaux l’ont eue.

Le documentaire d’une heure comprend des interviews de personnes les plus proches de Flack, telles que sa mère Christine et sa sœur jumelle Jody, avec des célébrités comme Olly Murs et Dermot O’Leary.

Parlant à la Presse quotidienne de l’Est avant la sortie du film, maman Christine a dit que le projet wcomme initialement destiné à être une « célébration de la vie de Carrie », mais que ça ‘Il est vite devenu clair qu’il y avait d’autres choses importantes à dire ».

« Vous ne savez jamais si vous avez fait la bonne chose, mais je pense vraiment qu’elle serait ravie que nous ne nous soyons pas simplement assis et que nous ayons laissé les choses se produire – nous avons essayé de lui faire découvrir la vérité », a-t-elle déclaré.

« Il y a beaucoup de choses sur sa santé mentale là-dedans et c’est une montre difficile – j’ai pleuré la première fois que je l’ai regardé jusqu’au bout – mais si cela aide les autres à avoir le courage de s’exprimer, cela en aura valu la peine. »

Crédit: PA

Rappelant aux gens d’être gentils, Christine a poursuivi: «Je regarde les gros titres sur Meghan Markle et tout ce qui est dit à son sujet et cela me fait juste penser ‘n’avons-nous rien appris?’ La presse nationale a été horrible avec elle.

«C’est presque comme si les gens pensaient cela parce qu’elle est belle et parce qu’elle exprime clairement qu’elle ne peux pas pensez à ces choses – et c’était la même chose avec Carrie. «

Alors que Flack a construit une grande partie de sa carrière grâce à ITV, le documentaire vient en fait de Channel 4.

Selon les cinéastes, Charlie Russell et Dov Freedman, c’est parce que le projet était déjà en préparation avant la mort de Flack, après avoir discuté d’une façon de documenter tout ce qu’elle traversait à l’époque.

Crédit: Channel 4

Russell a déclaré à Digital Spy: «Nous avons donc rencontré Caroline l’année dernière et nous parlions de faire un documentaire pour Channel 4 qui documenterait ce qu’elle traversait. A lire : Comment Jeremy Meeks est devenu accidentellement un mème Internet

« Dov et moi sommes allés bavarder longuement avec elle et nous avions l’impression qu’il y avait vraiment une connexion forte et, même si elle était au milieu de tout et que vous pouviez voir les pressions que cela exerçait sur elle, elle était aussi vraiment adorable et gentil avec nous et vraiment intéressé. «

Freedman a ajouté: « Caroline traversait quelque chose d’assez unique à l’époque et elle avait le sentiment qu’elle voulait le documenter et c’est la conversation que nous avons eue.

« Je me souviens qu’elle tenait à nous présenter [her mother] Chris et [her sister] Jody, c’est pourquoi je pense que dans quelques mois, nous voulions juste rendre hommage à Chris et Jody et nous présenter. «