Nouveau documentaire à la recherche d’hommes « trop ​​gros pour l’amour »

De la part des personnes qui t’ont amené Grands voyages sur les canaux et 50 nuances de vert avec Alan Titchmarsh vient un nouveau documentaire, et ils cherchent des gens pour se joindre.

Pour autant que nous sachions, celui-ci n’a rien à voir avec Alan Titchmarsh, et de la manière la plus agréable possible, nous espérons vraiment qu’il n’est pas impliqué.

Honnêtement, merci à plus de la moitié de la population masculine qui est heureuse et confiante avec elle-même comme elle est.

Si vous avez un pénis incroyablement gros et que cela vous cause des problèmes dans la vie, la société de production Spun Gold aimerait avoir de vos nouvelles.

Ils ont lancé un casting pour des hommes de toutes les ethnies et de toutes les sexualités, tout ce dont vous avez besoin est d’avoir 18 ans ou plus et d’être prêt à parler des avantages et des inconvénients d’avoir un énorme pénis.