Nouveau design et nouveaux thèmes à venir sur Xbox One 2010 avec une mise à jour

Suite à la sortie de la mise à jour d’août 2020 pour Xbox One, les gens de Redmond continuent de créer des versions futures. Le prochain sera le mois d’octobre, que vous pouvez voir tout ce qu’il comprendra, y compris les nouveaux designs présentés il y a une semaine.

Pour le moment, nous ne savons pas s’il y aura un changement mineur, même s’il est vrai que sachant que nous sommes très proches du départ de la Xbox Series X, nous avons déjà ce qui a été annoncé. Comme annoncé hier, le premier test avec des bords arrondis, des thèmes et bien plus encore est désormais disponible.

Mettre à jour les détails

À partir de maintenant, vous disposez d’une nouvelle mise à jour qui arrive pour les membres Insider Skip Ahead, Alpha, Beta, Delta et Omega dans la version 2010 pour Skip Ahead et Alpha, et 2008 pour Beta, Delta et Omega du système d’exploitation de la console respectivement.

Pour accéder à Alpha et Skip Ahead depuis Insider Xbox One, il est nécessaire que nous ayons une invitation de Microsoft, car ils seront des versions plus instables et antérieures. Dans le cas de Beta, il faudra que nous soyons dans le programme Insider depuis au moins trois mois et que nous ayons le niveau 5, alors que Delta nécessite le niveau 2 et au moins 1 mois dans le programme. Enfin, Omega ne nécessite aucune exigence supplémentaire et nous pouvons entrer dès le début.

Quoi de neuf dans Alpha et Skip Ahead

Nouvelle expérience Xbox

La refonte tant attendue et souhaitée du tableau de bord, entre autres sections aux bords arrondis, est ici. Cela fera partie du design que nous aurons sur Xbox Series X et Xbox One à partir de cet automne, et cela arrivera progressivement. Cela s’adaptera beaucoup plus à la nouvelle direction de Microsoft, et c’est qu’il a également adopté de nouveaux titres, sous-titres, polices et autres.

Sujets de profil

Le thème de profil que nous pouvons trouver dans la Xbox Game Bar et l’application Xbox pour PC Windows 10. Nous pouvons voir notre propre thème ainsi que ceux que d’autres ont choisis. Ceux-ci seront reflétés dans le profil complet et mini profil du guide.

Le sélecteur de thème de la console n’étant pas encore terminé, nous pouvons utiliser l’application Xbox pour PC et la sélectionner confortablement. Pour ce faire, nous n’aurons qu’à télécharger l’application depuis le Microsoft Store, sélectionnez notre profil> Afficher le profil et cliquez sur Changement de fond. Ici, vous devrez synchroniser tous les appareils.

Améliorations des mises à jour Insider

2008

Corrections supplémentaires dans les jeux compatibles avec le clavier et la souris provoquant l’arrêt de la console par elle-même.

2010

Une erreur a été résolue par laquelle les jeux de Tu joueras plus tard a provoqué l’arrêt de la console.

Corrections de problèmes qui empêchaient de démarrer des jeux comme No Man’s Sky et Grounded.

Corrections supplémentaires dans les jeux compatibles avec le clavier et la souris provoquant l’arrêt de la console par elle-même.

Mises à jour diverses pour afficher correctement la langue sur Xbox One.

Bogues connus sur Xbox One

Problèmes qui existaient déjà dans d’autres versions

Ceux avec Dolby Atmos activé et le réglage d’affichage à 120 Hz avec 36 bits par pixel (12 bits) peuvent subir une perte audio Dolby Atmos dans certaines situations. La désactivation de 120 Hz ou l’utilisation de la fidélité vidéo 30 bits (10 bits) ou moins résoudra ces problèmes.

Les paramètres Dolby Atmos pour les écouteurs peuvent changer au redémarrage / mise à jour.

Les clips seront enregistrés sans audio.

Le mélangeur audio ne peut pas être utilisé par certains utilisateurs pour régler le volume du chat / jeu.

Nous pouvons trouver les images du jeu sous forme d’image grise lors de la navigation dans la collection.

La balise démo / test peut marquer de manière incorrecte certains jeux.

Certains titres montreront dans le nouveau Microsoft Store qu’ils ne sont pas disponibles. Le site Web ou l’application Windows 10 peuvent être utilisés pour acheter ce contenu.

L’option de cadeau ne sera pas disponible pour les jeux Xbox 360 et Xbox d’origine.

Ils ne peuvent pas être utilisés Créer un bundle. Via le Web ou l’application pour Windows 10 si cela est possible.

Xbox Design Lab ne fonctionnera pas depuis la console, pour le moment. Via le web ou l’application pour Windows 10 s’il sera possible de l’utiliser.

Un profil de couleur incorrect peut être appliqué lorsque nous connectons la console.

Cette mise à jour est maintenant disponible au téléchargement sur notre Xbox One tant que nous sommes dans ces anneaux. Pour cela, il suffit d’avoir la console connectée à Internetou accédez manuellement aux paramètres pour rechercher les mises à jour. Dans tous les cas, il sera nécessaire de disposer de la dernière version pour accéder aux services en ligne.