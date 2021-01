Nouveau design de Google sur les smartphones

Les recherches Google changent d’apparence, du moins sur les smartphones. Le géant de Mountain View a en effet annoncé l’arrivée de nombreuses innovations graphiques relatives aux résultats de recherche qui s’affichent sur les smartphones, un élément qui conduira à un important renouvellement stylistique du moteur de recherche le plus utilisé au monde. «Nous voulons prendre du recul et nous simplifier afin que les gens puissent trouver plus rapidement et plus facilement ce qu’ils recherchent», a écrit Aileen Cheng, responsable du nouveau design, dans un article publié sur le blog officiel.

Le nouveau look de Google sera basé sur des textes plus larges et plus percutants, caractérisés par un plus grand nombre de polices appartenant à Big G dans les résultats. Ce dernier prendra également un plus d’espace sur l’écran du smartphone également grâce à la réduction de l’effet d’ombre qui caractérise les résultats actuels. Enfin, les couleurs seront utilisées pour donner plus de contexte aux différents éléments sur les pages, soulignant les informations les plus importantes sans trop distraire les utilisateurs.

Selon les premières images publiées par Google, la nouvelle refonte du moteur de recherche sur mobile vous permettra d’afficher plus d’informations dans la fenêtre qui s’ouvre une fois que le bouton de recherche est enfoncé, sans avoir besoin de glisser vers le haut pour accéder aux premières informations contenues dans les cases créées automatiquement par Google (celles, par exemple, basées sur des entrées Wikipédia). La boîte bleue contenant les différentes sous-catégories, en revanche, sera réduite à petites bulles sélectionnable positionné juste au-dessus de la case relative aux images. Le nouveau design de Google, initialement disponible uniquement sur les smartphones, sortira dans les prochains jours dans le monde entier.

