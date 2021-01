Nouveau défi COVID-19: les mutations à la hausse, la menace de nouvelles variantes peut augmenter avec les retards de vaccination

19 janv.2021 15:25:19 IST

La course contre le virus qui cause le COVID-19 a pris une nouvelle tournure: des mutations apparaissent rapidement, et plus il faut de temps pour vacciner les gens, plus il est probable qu’une variante pouvant échapper aux tests, traitements et vaccins actuels pourrait émerger .

Le coronavirus devient de plus en plus génétiquement diversifié et les responsables de la santé disent que le taux élevé de nouveaux cas en est la principale raison. Chaque nouvelle infection donne au virus une chance de muter au fur et à mesure qu’il se copie, menaçant d’annuler les progrès accomplis jusqu’à présent pour contrôler la pandémie.

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a appelé à davantage d’efforts pour détecter de nouvelles variantes. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré qu’une nouvelle version identifiée pour la première fois au Royaume-Uni pourrait devenir dominante aux États-Unis d’ici mars. Bien que cela ne cause pas une maladie plus grave, cela entraînera davantage d’hospitalisations et de décès simplement parce qu’il se propage beaucoup plus facilement, a déclaré le CDC, mettant en garde contre «une nouvelle phase de croissance exponentielle».

«Nous prenons cela très au sérieux», a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement américain, dans l’émission «Meet the Press» de NBC.

«Nous devons faire tout ce que nous pouvons maintenant … pour réduire la transmission le plus possible», a déclaré le Dr Michael Mina de l’Université Harvard. «La meilleure façon d’empêcher l’émergence de souches mutantes est de ralentir la transmission.»

Jusqu’à présent, les vaccins semblent rester efficaces, mais certains signes indiquent que certaines des nouvelles mutations pourraient nuire aux tests de dépistage du virus et réduire l’efficacité des médicaments à base d’anticorps en tant que traitements.

«Nous sommes dans une course contre la montre» parce que le virus «peut tomber sur une mutation» qui la rend plus dangereuse, a déclaré le Dr Pardis Sabeti, biologiste évolutionniste au Broad Institute du MIT et à Harvard.

Les plus jeunes peuvent être moins disposés à porter des masques, à éviter les foules et à prendre d’autres mesures pour éviter l’infection parce que la souche actuelle ne semble pas les rendre très malades, mais «dans un changement mutationnel, cela pourrait», a-t-elle averti. Sabeti a documenté un changement dans le virus Ebola lors de l’épidémie de 2014 qui l’a aggravé.

Les mutations du SRAS-CoV-2 à la hausse

Il est normal que les virus acquièrent de petits changements ou mutations dans leur alphabet génétique à mesure qu’ils se reproduisent. Ceux qui aident le virus à s’épanouir lui donnent un avantage concurrentiel et évincent ainsi les autres versions.

En mars, quelques mois seulement après la découverte du coronavirus en Chine, une mutation appelée D614G est apparue, ce qui l’a rendu plus susceptible de se propager. Il est rapidement devenu la version dominante au monde.

Maintenant, après des mois de calme relatif, «nous avons commencé à voir une évolution frappante» du virus, a écrit le biologiste Trevor Bedford du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle sur Twitter la semaine dernière. «Le fait que nous ayons observé trois variantes de préoccupation émerger depuis septembre suggère qu’il y en aura probablement d’autres à venir.»

L’un a été identifié pour la première fois au Royaume-Uni et est rapidement devenu dominant dans certaines parties de l’Angleterre. Elle a maintenant été signalée dans au moins 30 pays, dont les États-Unis.

Peu de temps après, l’Afrique du Sud et le Brésil ont signalé de nouvelles variantes, et la principale mutation de la version identifiée en Grande-Bretagne s’est révélée sur une version différente «qui circulait dans l’Ohio … au moins depuis septembre», a déclaré le Dr Dan Jones , un pathologiste moléculaire de l’Ohio State University qui a annoncé cette découverte la semaine dernière.

«La conclusion importante ici est qu’il est peu probable que cela soit lié au voyage» et que cela peut plutôt refléter le virus acquérant des mutations similaires indépendamment à mesure que de nouvelles infections se produisent, a déclaré Jones.

Cela suggère également que les restrictions de voyage pourraient être inefficaces, a déclaré Mina. Parce que les États-Unis ont tellement de cas, «nous pouvons produire nos propres variantes qui sont tout aussi mauvaises ou pires» que celles d’autres pays, a-t-il déclaré.

Traitement, vaccins, risques de réinfection

Certains tests de laboratoire suggèrent que les variantes identifiées en Afrique du Sud et au Brésil peuvent être moins sensibles aux médicaments anticorps ou au plasma convalescent, au sang riche en anticorps des survivants du COVID-19 – qui aident les gens à combattre le virus.

Les scientifiques du gouvernement «étudient activement» cette possibilité, a déclaré jeudi aux journalistes le Dr Janet Woodcock de la Food and Drug Administration américaine. Le gouvernement encourage le développement de traitements multi-anticorps plutôt que de médicaments à anticorps unique pour avoir plus de moyens de cibler le virus au cas où l’un d’entre eux s’avérerait inefficace, a-t-elle déclaré.

Les vaccins actuels induisent des réponses immunitaires suffisamment larges pour rester efficaces, disent de nombreux scientifiques. Un changement génétique suffisant peut éventuellement nécessiter de peaufiner la formule du vaccin, mais «cela prendra probablement des années si nous utilisons bien le vaccin plutôt que des mois», a déclaré jeudi le Dr Andrew Pavia de l’Université de l’Utah lors d’une webdiffusion organisée par la Société américaine des maladies infectieuses.

Les responsables de la santé craignent également que si le virus change suffisamment, les gens pourraient contracter le COVID-19 une deuxième fois. La réinfection est actuellement rare, mais le Brésil a déjà confirmé un cas chez une personne avec une nouvelle variante qui avait été écœurée par une version précédente plusieurs mois plus tôt.

Et maintenant?

«Nous voyons beaucoup de variantes, de diversité virale, car il y a beaucoup de virus là-bas», et réduire les nouvelles infections est le meilleur moyen de les freiner, a déclaré le Dr Adam Lauring, un expert en maladies infectieuses à l’Université du Michigan. à Ann Arbor.

Loyce Pace, qui dirige le Conseil mondial de la santé à but non lucratif et est membre du comité consultatif COVID-19 du président élu Joe Biden, a déclaré que les mêmes précautions que les scientifiques conseillaient depuis le début «fonctionnent toujours et comptent toujours».

«Nous voulons toujours que les gens se masquent», a-t-elle déclaré jeudi lors d’une webémission organisée par la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

«Nous avons encore besoin que les gens limitent les rassemblements avec des personnes extérieures à leur foyer. Nous avons encore besoin que les gens se lavent les mains et soient vraiment vigilants sur ces pratiques de santé publique, d’autant plus que ces variantes émergent.

.

