Nouveau "cyberpunk 2077" Vidéo Montre Le Mode Photo étendu

Nous devons attendre exactement une semaine avant de pouvoir enfin jouer à « Cyberpunk 2077 ». Pour adoucir le temps d’attente, CD Project Red a publié une nouvelle vidéo pour « Cyberpunk 2077 », qui présente le mode photo plus en détail. Les joueurs peuvent s’attendre à de nombreuses fonctionnalités, filtres et autres éléments pour une séance photo parfaite.

Puisque vous jouez à « Cyberpunk 2077 » du point de vue de la première personne, vous avez rarement l’occasion de voir votre personnage V créé par vous-même en dehors des scènes coupées. C’est dommage, car l’éditeur de personnages vous permet de créer des personnages intéressants. Dans le mode photo de « Cyberpunk 2077 », vous pouvez alors mettre vos créations sous les feux de la rampe.

Filtres, poses, effets de lumière, autocollants

Les gars cool ne regardent pas les explosions!

Comme le montre la nouvelle vidéo, le mode photo de « Cyberpunk 2077 » est au moins aussi étendu que l’éditeur de personnages. Dans la vidéo, par exemple, nous voyons comment ils passent en mode photo lors d’une fusillade. L’image mise en pause avec les traces de lumière des balles et des étincelles de projection est impressionnante, et la photo peut être encore affinée avec diverses fonctionnalités.

Les joueurs ont la possibilité de changer la perspective de la caméra, de réajuster la profondeur de champ, d’ajuster la pose et l’expression du visage du personnage et de placer des filtres de couleur et des autocollants sur la photo.

Un joueur réussit à prendre une photo particulièrement cool dans le clip lorsqu’il tire un réservoir de carburant, qui explose ensuite. Le joueur passe en mode photo exactement au bon moment et reçoit une boule de feu spectaculaire pour son arrière-plan photo. Puis il positionne son personnage les bras levés (la pose s’appelle «V pour la victoire») devant l’explosion et essaie quelques effets de lumière. Le résultat est une photo imposante qui aurait pu provenir d’un film d’action hollywoodien de haut niveau.