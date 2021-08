Nouveau costume de Spider-Man et vieux méchants révélés dans No Way Home LEGO Sets

Il semble que tandis que Homme araignée les fans ont tous les yeux rivés sur les nouvelles d’un Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, un nouveau costume pour le web-slinger de Tom Holland est passé sous le radar dans le cadre de la révélation d’une nouvelle gamme d’ensembles Lego qui confirment d’autres rumeurs de longue date sur la troisième sortie solo à venir pour Spider-Man au sein de l’univers cinématographique Marvel . Les images et les détails des nouveaux décors, dont celui intitulé « Spider-Man at The Sanctum Workshop », confirment l’implication de Doctor Strange et Wong dans le film et donnent quelques indices sur les nombreuses théories et rumeurs multivers qui ont été constamment mentionné au cours des derniers mois.

L’ensemble de l’atelier de Sanctum semble présenter un tout nouveau costume pour Spider-man dans le prochain film, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Dans les images sur la boîte de l’ensemble, nous voyons les personnages Spider-Man, MJ, Wong et Doctor Strange, ainsi que des objets sympas qui peuvent ou non être un indice fort de ce que nous verrons dans le nouveau film. Pour commencer, il semble y avoir un coffre contenant des tentacules verts sur un côté. Dans ce qui pourrait être une sorte de portail, on peut voir une araignée et un scorpion, et au revers de la boîte, Spider-Man fait du vélo bleu.

Tout cela n’est rien comparé à l’énorme bug mécanique qui semble attaquer Wong. La palette de couleurs et l’aspect mécanique pourraient bien être un lien avec la rumeur du retour du Bouffon Vert à Homme araignéedu monde. Willem Dafoe refusant d’être amené à discuter de son éventuelle inclusion dans le film lors d’une récente interview, il y a de fortes chances que cela soit aussi proche d’une confirmation que nous allons obtenir. Cependant, on pense également que Doc Octopus d’Alfred Molina figure, ce qui pourrait en quelque sorte être lié au retour de son méchant, ce qui est un peu plus certain que le Bouffon vert de Dafoe.

En plus des nombreuses possibilités présentées ici, ce sont les autres ensembles qui signalent potentiellement quelque chose de plus grand que quiconque ne l’aurait imaginé. Homme araignée‘s way venir Décembre. Nous avons l’ensemble Mysterio’s Drone Attack et l’ensemble Spider-Man’s Drone Duel. Ce qui est intéressant ici, c’est que les deux ensembles sont marqués spécifiquement pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais semblent comporter à la fois Mysterio, qui était le principal adversaire de Spider-Man dans Spider-Man : loin de chez soi, et Le vautour, vu pour la dernière fois dans Spider-Man : Retrouvailles, joué par Michael Keaton, qui est depuis devenu le personnage de l’univers Marvel en pleine expansion de Sony.

Bien qu’il ne fournisse en aucun cas une garantie en fonte que l’un ou l’autre de ces méchants apparaîtra dans le nouveau Homme araignée tranche, l’arrivée des décors semble suggérer que le plus jeune Avenger du MCU est sur le point de voir beaucoup plus de problèmes atterrir à sa porte que prévu. Si la rumeur d’une aventure multivers globale mettant en vedette les anciens Spider-Men Andrew Garfield et Toby Maguire ainsi que des méchants de ces univers contenus, alors pourquoi certains ennemis plus récents ne pourraient-ils pas être de retour pour essayer de vaincre Spidey une fois pour toutes . Avec plus de possibilités qui s’ouvrent tout le temps, il est difficile d’imaginer maintenant Spider-Man : Pas de chemin à la maison va apporter toutes les armes à la fête lors de sa sortie le 17 décembre.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Lego, Jouets