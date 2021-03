Nouveau "Besoin de vitesse" vient plus tard, le studio aide "Battlefield 6"

Mauvaise nouvelle pour les fans de courses: le nouveau « Need for Speed » a été repoussé d’un an. La raison: Le studio responsable Criterion est censé aider DICE dans le développement de « Battlefield 6 ».

En fait, les créateurs de « Burnout » auraient dû insuffler une nouvelle vie à la série « Need for Speed » en difficulté cette année. Après plusieurs titres mixtes, l’éditeur EA a retiré le studio Ghost Games de la série de courses l’année dernière. Malheureusement, nous devons attendre 2022 jusqu’à ce que la prochaine partie « NfS » apparaisse. Parce qu’au lieu d’échappements rugissants, Criterion doit actuellement faire face à des pistolets qui claquent, rapporte Polygon.

EA continue de croire au succès de « Battlefield 6 »

Laura Miele, responsable du studio d’EA, a déclaré au site de jeux qu’il y avait eu des retards dans le développement de « Battlefield 6 » pendant la pandémie. Ce retard doit maintenant être comblé avec l’aide de Criterion. Malgré tous les problèmes, le développement de « Battlefield 6 » devrait tout de même bien se passer. « Nous avons un grand match avec un potentiel incroyable. Nous jouons pour gagner, nous allons mettre sur le marché un excellent jeu » Battlefield « », a déclaré Miele.

Mais même sans « Need for Speed », EA jouera dans la ligue des jeux de course cette année. Depuis février, l’éditeur est l’heureux propriétaire de Codemasters, le studio responsable des séries de jeux de course « Grid », « Dirt » et « F1 ». Au moins une partie de plus de la franchise « F1 » devrait presque certainement sortir cette année.

Criterion a-t-il même une idée des tireurs?

A première vue, en tant que spécialiste de la course automobile, Criterion ne semble pas être le meilleur choix pour accompagner DICE dans le développement de « Battlefield 6 ». En fait, le studio a déjà aidé DICE à plusieurs reprises avec des tireurs en difficulté. Certains développeurs de Criterion ont déjà aidé avec les titres « Star Wars Battlefront », « Star Wars Battlefront 2 » et « Battlefield 5 ». L’expertise du tireur est définitivement là.

On ne peut qu’espérer qu’à la fin nous aurons un bon « Battlefield 6 » et obtenez un bon « Need for Speed ».