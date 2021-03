Nouveau ASUS ROG Phone 5: fonctionnalités complètes et prix du meilleur mobile de jeu sur le marché

ASUS vient de présenter le nouveau ASUS ROG Phone 5, avec des capacités de RAM allant de 8 à 18 Go.

Le jour est arrivé. Après l’apéritif il y a quelques jours où nous avons découvert le immense mémoire RAM que l’appareil inclurait, la firme taïwanaise a officialisé la ASUS ROG Phone 5, suite directe d’ASUS ROG Phone 3, car en Chine, 4 est considéré comme un nombre qui porte malchance.

Ainsi, sans le 4 mais avec jusqu’à 18 Go de RAM sous le boîtier, le nouveau ROG Phone 5 est sorti en tant que le smartphone de jeu ultime, une bête haut de gamme qui a pour mission de diriger l’un des segments les plus particuliers du paysage mobile actuel. Pour ce faire, ASUS a développé un terminal axé sur performances, affichage, audio, contrôle et batterie, cinq aspects fondamentaux auxquels il a mis la main par rapport à la génération précédente.

Fonctionnalités complètes du ASUS ROG Phone 5

Téléphone ASUS ROG 5 Caractéristiques Dimensions 172,8 x 77,3 x 10,3 mm

238 grammes Écran AMOLED 6,8 pouces, 144 Hz, Corning Gorilla Glass Victus Résolution 2448 x 1080 (FullHD +) Processeur Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8, 12, 16 et 18 Go Système opératif Android 11 avec ROG UI Espace de rangement 128, 256 et 512 Go non extensibles Appareils photo Arrière: 64 MP f / 1.8 + 13 MP f / 2.4 + 5 MP f / 2.0 (objectif macro)

Avant: 24 MP f / 2,5 Tambours 6000 mAh avec charge rapide de 65 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, déverrouillage du visage, USB-C, double SIM, certification IP52 Prix ​​et disponibilité De 799 à 1299 euros

Design conservateur avec quelques extras

Pour commencer, il est inévitable que l’on néglige le design de l’appareil, assez similaire à celui vu dans le ROG Phone 3 mais oui, plus en ligne avec la gamme actuelle de produits de jeu ASUS, y compris un petite amorce de pixel rouge à côté du nom de l’appareil. Pour le reste, nous avons un dos en verre noir avec un module de caméra positionné horizontalement.

L’une des parties curieuses de son arrière est que vous pouvez personnaliser les couleurs et les animations du logo du téléphone avec une série de lumières placées à côté, quelque chose d’utile pour, par exemple, les notifications que nous recevons. D’autre part, comme nouveauté cette année, ASUS a également présenté un version blanche du terminal, qui à l’exception de la couleur, est identique à l’original.

Performance: un mobile créé pour jouer

À propos de votre performance, le ASUS ROG Phone 5 intègre le nouveau Qualcomm Snapdragon 888, à la même hauteur que lui ou lui. Comme ils l’ont expliqué dans leur présentation, il dispose d’une fonction spéciale améliorée par Qualcomm avec laquelle le terminal est capable de fournir jusqu’à 144 images par seconde avec la meilleure qualité graphique possible. Bien entendu, la section 5G du Snapdragon 888 contribue à réduire la latence pour des jeux en ligne plus fluides. Selon ASUS, le ROG Phone 5 atteint 742,776 points en AnTuTu, bien au-dessus des 707 306 points du Xiaomi Mi 11 ou des 632 381 du Samsung Galaxy S20 Ultra.

Toujours en ce qui concerne son intérieur, l’effort fourni par ASUS se démarque pour offrir aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l’appareil au maximum grâce à Armory Crate, un système de personnalisation unifié à partir duquel vous pouvez établir paramètres personnels pour chaque application et jeu. De la même manière, un gestionnaire de la performance avec lequel vous pouvez vérifier ou ajuster divers paramètres de l’appareil, tels que le refroidissement, les performances générales, le FPS, la consommation du processeur, etc.

Afin de réduire la température du téléphone pendant les sessions de jeu, ASUS a développé un système de refroidissement spécial pour le ROG Phone 5, qui comprend des plaques en graphite et une chambre à vapeur. De même, changez le disposition de ses composants internes, trouvant une double batterie qui est séparée par le CPU. De plus, ASUS a présenté un petit appareil de ventilation, l’AeroActive Cooler 5, que vous pouvez attacher au mobile pour en évacuer la chaleur jusqu’à 15 degrés.

En parlant de périphériques, à côté du téléphone portable, le AirTrigger 5, un accessoire qui nous permet de tenir et de contrôler le mobile de manière plus confortable, qui est complété par un système de détection de mouvements et de gestes.

Écran et batterie, deux éléments cruciaux pour le gaming

Comme ils l’ont indiqué, le téléphone intègre un Panneau Samsung AMOLED qui passe de 6,6 à 6,8 pouces. Inclut un taux de rafraîchissement de 144 Hz, HDR Always On Display et le plus haut degré de certification de Des lunettes de gorille. Enfin, ASUS a mis en avant le développement de son propre système ultra-rapide qui améliore la latence de l’appareil jusqu’à 24,3 millisecondes, soit plus ou moins la moitié de celle des autres mobiles de la gamme premium.

Sur la tambours, le ASUS ROG Phone 5 ajoute une capacité de 6 000 mAh (il y a deux batteries de 3000 mAh chacune) avec Charge HyperCharge 65 W, qui permet à l’appareil d’être chargé à moitié en seulement 15 minutes. Selon ASUS, dans des jeux comme League of Legends, il détient pratiquement deux fois plus que le Xiaomi Mi 11, offrant ** jusqu’à 10 heures de jeu ininterrompu **. Dans des jeux un peu plus exigeants, tels que Call of Duty: Mobile, l’ASUS ROG Phone 5 peut contenir jusqu’à 7,5 heures de prise de vue et d’adrénaline.

Enfin, il est particulièrement intéressant qu’ASUS ait récupéré le port casque de l’appareil, pouvant connecter des périphériques audio sans avoir besoin d’intermédiaires. À ce sujet, il faut ajouter qu’en plus de chouchouter la section sonore avec deux haut-parleurs symétriques complets et des fonctionnalités audio haptiques, ASUS inclut une application spéciale, AudioWizard, pour personnaliser l’audio du téléphone à notre guise.

Ne réparez pas ce qui n’est pas cassé, qu’en est-il de leurs caméras?

Bien que ce ne soit peut-être pas l’une de ses principales attractions ou revendications dans un mobile conçu pour le public gamer, il est vrai qu’ASUS n’a pas voulu négliger cette section. Pour cette raison, il comprend une triple caméra à la même hauteur que d’autres caméras haut de gamme, intégrant un capteur principal Sony de 64 mégapixels, le bien connu IMX686, ainsi que deux objectifs macro et ultra-larges. En d’autres termes: c’est la même caméra que la génération précédente montée.

C’est peut-être pourquoi, dans sa présentation, ASUS a un peu traversé le côté photographique, mettant en évidence autre chose tout le catalogue d’accessoires qui accompagnent le ROG 5, qui comprend, en plus des AeroActive Cooler 5 et AirTrigger 5 susmentionnés, divers étuis, écouteurs et manettes de jeu.

Une version limitée comme cerise sur le gâteau

Bien qu’il faille peut-être un article séparé, le ASUS ROG Phone 5 a été accompagné d’un édition limitée créé pour les joueurs les plus épicuriens. Ainsi, l’ASUS ROG Phone 5 Ultimate a été présenté à la fin, dans le style «une chose de plus», qui comprend un dos blanc avec certaines lignes métalliques qui lui donnent un look cyberpunk la mer du futuriste.

Pour le reste, cette édition exclusive est celle qui atteint effectivement 18 Go de RAM, puisque, rappelez-vous, le ASUS ROG Phone 5 conventionnel reste à 12 Go et 16 Go. En ce sens, à côté du ASUS ROG Phone 5 a version pro, ce qui ajoute plus de stockage interne à l’appareil.

Prix ​​et capacités du ASUS ROG Phone 5

Le ASUS ROG Phone 5 est mis en vente dans trois capacités différentes. D’une part, 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne pour 899 euros, devant de 999 euros de la version avec 16 Go de RAM et ROM identique. Il existe également une version avec «seulement» 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour 799 euros, le prix le plus abordable de toute la série.

Si nous voulons encore plus de mémoire, nous pouvons passer à ASUS ROG Phone 5 Pro, version proposée par 1199 euros 16 Go de RAM et 512 Go de ROM. Enfin, la version Ultime, avec 18 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, cela équivaut à 1299 euros.

