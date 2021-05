Nouveau à Hulu en mai 2021

May est là et apporte du nouveau contenu à Hulu, y compris les débuts de la comédie animée de Marvel, MODOK, et quelques choses que vous devrez surveiller avant de partir.

Eh bien, le programme de mai pour Hulu est ici et je dois dire … Je ne suis pas impressionné. Bien qu’il y ait pas mal de contenu à venir sur le service ce mois-ci, rien ne saute vraiment et dit «REGARDEZ-MOI». Peut-être MODOK me surprendra et sera meilleur qu’il n’y paraît lors de sa création plus tard ce mois-ci.

Consultez le calendrier complet ci-dessous.

5/1

Êtes-vous le seul?: Terminer les saisons 4 et 6

Bad Girls Club: Terminez les saisons 7, 9, 10 et 15

Blind Date: Saison 1, épisodes 1-45

Rencontre #NOFILTER: Complete Seasons 1 & 2

I Am Cait: Terminer la saison 2

Marié à la médecine: Complete Seasons 1-6

Shahs of Sunset: Terminez les saisons 1-6

Texicanas: Terminer la saison 1

(500) Jours d’été (2009)

L’équipe A (2010)

L’âge d’Adaline (2015)

Presque célèbre (2000)

Le voyage d’un éléphant (2018)

Un dimanche donné (1999)

L’assassin (2015)

Trahi (1988)

Blast From The Past (1999)

Blue Chips (1994)

Lié (1996)

Brûlant (2018)

Les fous (2010)

Cyrus (2009)

Danse avec les loups (1990)

Detective Dee: Les quatre rois célestes (2018)

Dinosaure 13 (2014)

Fascination (2005)

Bonne nuit maman (2015)

Grâce de Monaco (2015)

Match de rancune (2013)

Gundala (2019)

Hannibal Rising (2007)

Harold et Kumar s’échappent de Guantanamo Bay (2008)

Harold et Kumar vont au château blanc (2004)

La hantise dans le Connecticut (2009)

Haunting In Connecticut 2: Fantômes de Géorgie (2013)

Comment Stella a retrouvé son groove (1998)

Je suis une légende (2007)

Je t’aime Phillip Morris (2009)

L’Indien au placard (1995)

Le géant de fer (1999)

Savoir (2009)

Perdu à Hong Kong (2015)

Numéro chanceux Slevin (2006)

Machette (2010)

L’homme de nulle part (2010)

Chaleur de minuit (1996)

Il était une fois dans l’Ouest (1969)

Un beau jour (1996)

L’Outsider (1980)

Prédateur (1987)

Prédateur 2 (1990)

Course pour votre vie, Charlie Brown (1977)

Chiens de réservoir (1992)

Resident Evil: Afterlife (2010)

Resident Evil: Apocalypse (2004)

Resident Evil: Extinction (2007)

Sahara (1984)

Brisé (1991)

L’espion d’à côté (2010)

Step Up 2 Les rues (2008)

Step Up 3D (2010)

Train pour Busan (2016)

Vrais mensonges (1994)

Vampire à Brooklyn (1995)

Point de vue (2008)

Les suicides vierges (2000)

Les lamentations (2016)

Wall Street: L’argent ne dort jamais (2009)

Nous étions des soldats (2002)

Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça (1993)

Zack et Miri font un porno (2008)

5/2

Vol (2012)

La Dame de fer (2011)

5/3

La légende du baron To’a (2020)

5/4

Pack Pikwik: Saison 1A, épisodes 1 à 12

Amour Sarah (2021)

5/5

Ombre dans le nuage (2021)

Skyfall (2012)

Guerrier (2011)

5/6

La licorne (2018)

5/7

SHRILL: PREMIÈRE COMPLÈTE DE LA SAISON 3

Petit poisson (2021)

5/9

Robot et Frank (2012)

5/10

Errer dans l’obscurité (2020)

5/13

Saint Maud (2020)

Une sorte de paradis (2020)

5/14

MLK / FBI (2021)

5/15

Une fin parfaite (2012)

Cowboys (2020)

Bon embrasseur (2019)

Mosquita et Mari (2012)

Atteindre la lune (2013)

La montagne entre nous (2017)

Tru Love (2013)

5/18

Supernova (2020)

5/19

Aube rouge (2012)

5/21

MARVEL’S MODOK: PREMIÈRE DE SÉRIE

5/22

Neat: L’histoire de Bourbon (2018)

5/25

Baewatch: Contrôle parental: Terminer la saison 1

S’échapper de la ville: Terminer la saison 1

Un fermier veut une femme: Terminez les saisons 7 à 10

5/26

Mr Inbetween: Première de la saison 3

5/27

MADAGASCAR: UN PEU SAUVAGE: SAISON COMPLÈTE 3

The Bold Type: Première de la saison 5

Le célibataire: Terminez les saisons 20 et 23

The Bachelorette: Terminer la saison 12

5/28

PLAN B (2021)

La Veillée (2021)

5/31

Le roi des beignets (2020)

Celui que j’aime (2014)

Le monde à venir (2020)

Dernier appel – Que reste-t-il ce mois-ci

5/9

Gone Girl (2014)

Maze Runner: The Death Cure (2018)

Victor Frankenstein (2015)

5/14

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Amour, Simon (2018)

5/17

Je ne sais pas comment elle le fait (2011)

5/28

Les puissants canards (1992)

D2: Les puissants canards (1994)

D3: Les puissants canards (1996)

Intrigo: la mort d’un auteur (2018)

5/30

Chiens de réservoir (1992)

5/31

28 semaines plus tard (2007)

Presque célèbre (2000)

Un dimanche donné (1999)

Trahi (1988)

Grand papa (1999)

Insecte (1975)

Cendrillon (1960)

Danse avec les loups (1990)

Conte de dauphins (2011)

Dauphin Tale 2 (2014)

Course de descente (1969)

Fascination (2005)

Quatre mariages et un enterrement (1994)

Filles! Filles! Filles! (1962)

L’âge de glace: l’aube des dinosaures (2009)

Juge Dredd (1995)

Juste marié (2003)

La vie du crime (2014)

Malcolm X (1992)

Chaleur de minuit (1996)

Un beau jour (1996)

Jeux de patriote (1992)

Phase IV (1974)

Concernant Henry (1991)

Sahara (1984)

Brisé (1991)

Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache (1993)

Une sorte de merveilleux (1987)

Soul Surfer (2011)

Starsky et Hutch (2004)

Le 13e guerrier (1999)

Le groom (1960)

La couleur pourpre (1985)

La descente (2006)

La pierre de famille (2005)

Le royaume interdit (2008)

L’écrivain fantôme (2010)

Le cadeau (2000)

Les grands débatteurs (2007)

Le dernier visage (2017)

L’avocat Lincoln (2011)

Les Out-Of-Towners (1999)

Le Patsy (1964)

Le programme (1993)

La vie secrète des abeilles (2008)

Les fils de Katie Elder (1965)

L’Esprit (2008)

Le locataire (1976)

Le terminal (2004)

Traître (2008)

Vraies confessions (1981)

Vampire à Brooklyn (1995)

Ciel vanille (2001)

En attendant d’expirer (1995)

Vous avez un courrier (1998)

Jeune Frankenstein (1974)