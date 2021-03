Nous y revoilà: Sony prépare une nouvelle cassette de « Bewitched »

Après le succès présenté par « WandaVision”Lors de sa diffusion sur Disney +, Tout semble indiquer que Hollywood s’est tourné vers les sitcoms américaines classiques comme source de matériel de narration précieux, alors Sony Pictures ils préparent « Enchanté»(« Bewitched »en Amérique latine), pour revenir à nouveau au grand écran.

Selon un récent rapport de Deadline, Terry Matalas et Travis fickett, qui a travaillé sur les redémarrages télévisés de « MacGyver » et « 12 Monkeys », sera en charge de l’écriture du scénario de ce projet avec les producteurs John Davis et John Fox.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de détails précis sur la façon dont cette nouvelle version de « Bewitched » abordera le thème classique de « la sorcière tombe amoureuse d’un sujet ordinaire et cherche à cacher ses pouvoirs », ou si cette nouvelle adaptation présentera les personnages originaux du série jouée par de nouveaux acteurs.

Selon le rapport, la prémisse est celle qui parvient à s’adapter à un cadre contemporain, préparant une exploration du concept de mariage moderne, avec tous ses secrets. Il est également difficile de savoir si les dirigeants de Sony reviendront à une approche similaire lors du redémarrage de 2005.

La série originale a été créée par Sol Saks, restant sur le réseau ABC de 1964 à 1972 avec un total de 250 épisodes, qui mettaient en vedette Elizabeth Montgomery et Dick York dans les rôles principaux. Au cours de sa diffusion, ils ont organisé des croisements avec d’autres émissions populaires de l’époque, notamment « Les Flintstone».

La première adaptation cinématographique est passée sous la direction de Nora Ephron« célèbre réalisateur et scénariste de comédies romantiques des années 80 et 90, contact avec les protagonistes du couple disparate composé de Nicole Kidman et Will Ferrell, ce dernier jouant un acteur en déclin qui jouera dans un reboot du série classique.

Kidman joue une sorcière qui cherche à vivre une vie normale, qui, par hasard, finit par être engagée comme protagoniste de la série avec Ferrell. Malgré la présence d’invités stellaires et la réputation de ses réalisateurs, le film a fini par être un échec commercial et a été très critiqué par la presse spécialisée.