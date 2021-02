Nous vous présentons nos meilleurs waifus dans les jeux vidéo

Ne nous trompez pas, coupables. Nous avons tous des amours platoniques avec des femmes dans les jeux vidéo et aujourd’hui vous allez lire nos meilleurs waifus.

Que deviendrions-nous si nous ne pouvions pas recréer nos fantasmes avec des jeux vidéo, non? Et combien plus si nous parlons de ces personnages qui d’une manière ou d’une autre font battre notre cœur à cause de leurs qualités. Oui, je veux dire à la fois vos traits physiques et vos traits de personnalité, vous les coquins. Alors aujourd’hui, nous allons vous ravir avec notre top waifus particulier. Qu’en penses-tu.

Lulu, froide comme la glace mais fait encore fondre nos cœurs

Final Fantasy X nous a laissé de bons souvenirs pour de nombreuses raisons et l’une d’entre elles était parce que Lulu. Le magicien noir vêtu de centaines de ceintures et d’un décolleté plutôt suggestif nous a conduit sur le chemin du bonheur.

Mais pas seulement pour sa conception. Lulu était l’une des personnages plus matures du groupe. Tout comme Tidus était un imbécile, Rikku un peu lourd et Yuna plus innocent qu’un cinglé, Lulu était terre-à-terre et savait quand encourager, conseiller ou gronder les autres membres du groupe pour qu’ils ne deviennent pas incontrôlables.

Et elle n’était pas non plus un personnage inutile mécaniquement (contrairement à ce à quoi les développeurs japonais sont habitués lors de la création de personnages féminins). Lulu pourrait apprendre des sorts dévastateurs de Magie noire et laissez-les tomber comme une mitrailleuse avec votre technique Turbo.

Si des ennemis résistants aux coups, mais dotés de vulnérabilités élémentaires, vous attaquaient en chemin, en emmenant Lulu sur la grille de bataille et en la laissant libre avec leurs sorts, vous aviez réglé la question.

Judy Alvarez, notre créatrice de neuro dance préférée

Cyberpunk 2077 a peut-être moins de bonnes choses que nous le souhaiterions, mais heureusement, son catalogue waifus n’a pas souffert. Se promener dans Night City, c’est mettre vos bottes quantité absurde de belles filles cela nous laisse sur le chemin.

Mais surtout, un en particulier se démarque. Il s’agit de Judy Alvarez, un programmeur de neurodance qui sera important dans l’histoire. Ce n’est pas qu’elle se démarque déjà pour être la plus belle personne jamais vue dans un jeu vidéo. La tante déborde d’un sex-appeal incroyable avec ses tatouages, sa tenue, sa coiffure et ce visage sculpté par des artisans grecs.

Malgré tout cela, ce qui n’est pas rien, Judy est une personne touchante, très passionnée et l’une de celles qui créent un lien très rapidement à cause de la confiance qu’elle éveille en vous. Un grand personnage, plein de nuances, complexe et que vous vous sentez presque comme une personne vivante. Sans aucun doute, le waifu idéal pour beaucoup et surtout pour beaucoup.

Scarlet, puisse-t-elle utiliser notre sang avec plaisir

Si on saute sur le terrain des jeux de combat, il devient difficile de choisir un seul waifu, surtout si ce jeu est Mortal Kombat. La saga Ed Boon et John Tobias nous a toujours ravis avec des filles légèrement vêtues et des corps sculpturaux. Oui, il est vrai que tirer vers Mortal Kombat 9 la chose a déjà tourné de mauvais goût.

Cependant, le changement artistique et graphique que Mortal Kombat 11 a apporté nous a permis d’entrevoir des personnages plus réalistes et cohérents pour son univers ultraviolent. Le fait est que nous voyons des femmes avec des tenues fantastiques mais plus idéales pour leurs rôles dans le jeu vidéo.

Cas de Écarlate, qui nous a amoureux de sa tenue sanguinaire qui Oui laissez place à l’imagination. Scarlet est ce que nous pourrions considérer comme un «Dame fatale«, Utilisant sa sensualité pour obtenir ce qu’elle veut, ayant deux visages et révélant un mal qui, malgré tout, nous envoie au prison cornée.

Sans compter le chemin utiliser le sang pour combattre. La tante peut créer des stalactites de sang solidifié pour enlever vos yeux, tirer votre sang pour créer une faux avec laquelle vous éviscérer et même augmenter le rythme cardiaque de votre cœur jusqu’à ce qu’il explose en mille morceaux. Je pense que c’est ce qui nous est arrivé lorsque nous l’avons rencontrée.

Dark Queen, la reine de l’espace nous a déjà fouettés dans les années 90

Sans aucun doute, développer des coups de cœur n’est pas quelque chose de nouveau dans les jeux vidéo. S’il est indéniable qu’avec les graphismes actuels, il est plus facile de ressentir les choses étant donné le réalisme avec lequel ils génèrent leurs personnages, l’art des jeux des années 80 et 90 a déjà fait un bon travail pour obtenir le même effet.

Je dis cela en gardant à l’esprit Reine noire, bien sûr. La méchante de la saga Battletoads nous a fait rêver d’être les destinataires de ses cils. Ce n’était pas pour les plus petits.

Des jeux comme Battletoads dans Battlemaniacs Ils ont surpris beaucoup d’entre nous à entrer dans l’adolescence et voir un méchant suggestif, enfermé dans un corset en cuir brillant et débordant de puissance, pourrait avec nous même si nous roulions un 20 sur un dé pour résister à la séduction.

Si on compare ce qu’elle a vécu à son époque avec aujourd’hui, je dirais qu’elle a généré un enthousiasme très similaire à celui de Lady Dimitrescu de Resident Evil VIII. Elle fait partie de ces méchants que vous voulez les laisser vous battre, vous humilier et vous asseoir sur vous sans vous poser de questions.

Rayne, où faut-il signer pour nous faire sécher comme des raisins secs?

BloodRayne était une saga qui n’a pas atteint une popularité très populaire là-bas. Avec deux titres publiés au début de l’année 2000 pour PlayStation 2, Gamecube et PC, il nous a laissé aux commandes d’un demi-vampire sensuel dans une sorte de Hack & Slash. La combinaison de coups et de coups est quelque chose que Devil May Cry a déjà enseigné à cette époque.

Ils ne me semblaient certainement pas du tout de mauvais matchs. Je suppose que pas plus de gens non plus, puisqu’ils ont récemment publié des remasters des deux premiers titres.

Quoi qu’il en soit, je ne vais pas vous tromper, il y avait un élément clé pour me faire tellement comme vous: Rayne, son protagoniste. Oui, coupable, voir un vampire dans une combinaison moulante en cuir, marcher avec des talons compensés et gémir lorsque vous avez appuyé sur un bouton pour sucer le sang de vos ennemis… Vous comprenez où vont les tirs.

Le personnage a été créé pour susciter délibérément des passions, personne ne le conteste. Vous marchez en secouant le butin, la façon dont il agrippe comme une patelle pour boire du sang ou faire des bretelles de lutte, les prises de vue de la caméra lorsque nous avons fait des balayages rapides autour de la scène et bien d’autres détails.

Concernant votre personnalité? Non pas que ce soit un vase vide, précisément. Rayne était une femme de fort convaincant, axé sur la vengeance, la fin du nazisme et la création d’un habitat sûr pour les humains. Dans sa deuxième partie, c’est là que l’on a vu le visage le plus humain (pas humble) du personnage.

Et il n’y en a plus? Les tiennes sont portées disparues, coupables

Nous avons plus de cinq waifus dans nos cœurs, mais c’est maintenant l’occasion pour vous de nous montrer le vôtre. Les jeux vidéo sont un support très étendu et les waifus peuvent être considérés comme des centaines … voire des milliers.

De plus, on ne peut pas partir sans évoquer de grands personnages comme Nico de Devil May Cry 5, Nina Williams de la saga Tekken, Kaoru Sayama de Yakuza 2 ou Sniper Wolf de Metal Gear Solid.

Enfin, dis juste ça, vive les waifus et les marios! Et que les jeux continuent de les servir sur un plateau pour nos fantasmes.