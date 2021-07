Nous vous préparons pour la première de Masters of the Universe : Revelation !

Le geek créatif et remarquable, Kevin Smith, est chargé de réaliser l’histoire qui continue l’histoire de He-Man, Skeletor et le destin d’Eternia, Maîtres de l’Univers : Révélation. La nouvelle série animée sera diffusée vendredi prochain dans Netflix et promet de nombreuses surprises. L’un des personnages qui prendra une grande prépondérance est Teela, qui doit mener les héros dans cette nouvelle aventure avec le destin de l’Univers en jeu.

« La guerre pour Eternia il atteint son apogée, aux côtés de ces personnages emblématiques, là où il était il y a des décennies. Après le cataclysme qui a déclenché la bataille entre He-Man et Skeletor, Eternia est dévasté et les gardiens du château de Crâne gris, éparpillé. Des décennies de secrets les ont séparés et maintenant c’est à vous de Teela réunir cette bande de héros et résoudre le mystère de la disparition du Épée de pouvoir, dans une course pour récupérer Eternia et éviter la fin de l’Univers « dit le résumé.

He-Man revient avec les héros et les méchants d’Eternia !







La série animée reprend là où l’histoire originale s’est arrêtée. He-man, dans sa version 1983-84. Rappelons qu’il y a eu deux autres séries du héros : l’une en 1990-91 et l’autre en 2002. Aucune n’a autant de succès que la série qui a commencé le mythe de He-Man et les Maîtres de l’Univers pour toute une génération.

Kevin Smith souligné que le titre Révélation Cela est dû au fait Teela vous connaîtrez l’identité secrète du le prince adam et ce sera le point de départ de cette nouvelle aventure. La question que pose la création est simple : « Et qu’est-ce qui se passerait si Teela il découvre qui il est He-man? »

La partie 1 de la série arrivera ce 23 juillet sur Netflix et on peut déjà avancer quelques détails. Le design est influencé par l’anime tandis que l’animation fait un grand saut en qualité par rapport au contenu original. Certains personnages ont subi d’importantes variations. Adam a l’air plus maigre que dans les années 80 et Orco a l’air plus « mature »C’est même un peu effrayant…

Un mystère? Il semble que les héros de Crâne gris et les adeptes de la Montagne du Serpent ils doivent travailler ensemble s’ils veulent économiser Eternia. La Épée de pouvoir est séparé en deux et les guerriers auront la lourde tâche de restituer à la planète la magie qui donne vie à l’Univers tout entier.

Le casting impressionne : Chris Wood comme He-Man, Mark Hamill comme Skeletor, Lena Headey comme Evil-Lyn, Sarah Michelle Gellar comme Teela, Griffin Newman comme Orc, Justin Long comme Roboto, Alicia Silverstone comme Queen Marlena et Kevin Conroy comme Mer-Man.