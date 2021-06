Nous vous montrons les prochaines sorties en juin 2021

Entre plusieurs retours et l’étrange nouvelle IP, nous dévoilons les prochaines sorties en juin 2021.

Il est fort possible que ce mois-ci, il n’y ait pas beaucoup de jeux flashy de ceux qui nous font pisser les uns sur les autres. Mais cela ne veut pas dire que lancement en juin 2021 ne sont pas agréables au goût. En fait, il y a plus d’une petite chose intéressante, surtout si nous parlons d’exclusivités.

Nous allons avoir du travail pendant un certain temps, coupables. Le retour de Mario au golf, le retour de Ratchet et de son homologue féminin, ou un voyage fantastique à travers les Royaumes Oubliés. Tout cela et bien plus encore est à portée de main, tandis que notre temps de jeu continue de diminuer. Voyons la liste complète.

Juin 2021

Ghosts ‘n Goblins Resurrection (PC, PS4, Xbox One) – 1er juin

Necromunda: Hired Gun (PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X / S) – 1er juin

Stonefly (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X / S) – 1er juin

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) – 1er juin

World of Warcraft: Burning Crusade (PC) – 1er juin

Wreckfest (PS5) – 1er juin

Sludge Life (Switch) – 2 juin

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PC, PS4, Xbox One, Series X / S) – 4 juin

Génération Umurangi (Switch) – 5 juin

Backbone (PC) – 8 juin

Chivalry II (PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X / S) – 8 juin

Descenders (XSX) – 8 juin

Chicory: A Colour Tale (PC, PS4, PS5) – 10 juin

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) – 10 juin

Ninja Gaiden Master Collection (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 10 juin

We Are Football (PC) – 10 juin

Video Game Studio (Switch) – 11 juin

Guilty Gear – Strive (PC, PS4, PS5) – 11 juin

Ratchet and Clank: A Dimension Apart (PS5) – 11 juin

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X / S) – 22 juin

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel (PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox One) – 22 juin

Alex Kidd dans Miracle World DX (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 24 juin

The Pegasus Dream Tour (smartphones) – 24 juin

Legend of Mana (Switch) – 24 juin

Mario Golf: Super Rush – 25 juin

Scarlet Nexus (PC, PS4, PS4, Xbox One, Série X / S) – 25 juin

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Switch) – 25 juin

Détruisez tous les humains! (Switch) – 29 juin

Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch) – 29 juin

Ever Forward (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series X / S) – 29 juin

Les zombies ont mangé mes voisins et Ghoul Patrol (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 29 juin

Sam & Max: Cette fois, c’est virtuel (Oculus) – juin

Solar Ash (PC, PS4, PS5) – Juin

OMG les gars. Les titres que je veux jouer continuent de s’accumuler pour moi, et avec ce mois, je me sens dépassé. Le retour de Sir Arthur, Necromunda, Scarlet Nexus, Virtua Fighter … La liste commence à être interminable. J’espère qu’au moins l’un d’entre eux me touchera pour analyser et ainsi profiter du temps.

Allons-y!