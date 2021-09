Le Premier ministre est en feu et le champion de la Ligue des champions est déjà dans FIFA 22. Nous vous montrons les meilleurs joueurs de Chelsea dans FIFA 22.

Petit à petit on apprend à connaître les moyennes des joueurs des grands clubs européens. Maintenant, et comment pourrait-il en être autrement, on connaît déjà les notes qu’auront les joueurs de l’actuel champion de Ligue des champions : Chelsea. Alors, nous vous montrons le meilleurs joueurs de Chelsea dans FIFA 22.

Nous avons la liste grâce à un tweeter promotion de l’équipe de football elle-même. Dans ce document, comme cela s’est produit avec d’autres clubs, certains joueurs apparaissent révélant et commentant leurs cartes. C’est marrant de voir leur réaction quand la note n’est pas ce à quoi ils s’attendaient, pour le meilleur ou pour le pire.

Ainsi, à Chelsea, nous constatons que le meilleur joueur est Kanté, comment pourrait-il en être autrement, suivi de Lukaku, Jorginho et Thiago Silva, tous au-dessus de 85. Sans plus tarder, nous vous laissons la liste des 24 joueurs de Chelsea.

Moyenne des 24 joueurs de Chelsea dans FIFA 22

Kanté : 90 Lukaku : 88 Jorginho : 85 Silva : 85 Werner : 84 Havertz : 84 Zyech : 84 Monture : 83 Mendy : 83 Kovacic : 83 Rudiger : 83 Saül : 83 Azpilicueta: 82 Pulsique : 82 Chilwell : 82 Jacques : 81 Christensen : 80 Képa : 79 Alonso : 79 Barkley : 78 Hudson-Odoi : 77 Loftus-joue : 75 Sarr : 74 Chaloba : 73

Bon, avec ces 24 joueurs, les fans des Bleus vont devoir se régaler. Revalider le championnat de la Ligue des champions est quelque chose de vraiment difficile et que jusqu’à présent seul le Real Madrid a réussi, et à trois reprises, la tâche de Chelsea sera donc ardue. Vous pouvez voir ici les autres listes des grands clubs du monde.