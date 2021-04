Nous vous montrons le premier gameplay de Resident Evil 4 VR

Le travail de Capcom qui fait le saut vers Oculus Quest 2 nous ravit avec son premier gameplay Resident Evil 4 VR.

Après avoir fait la surprise il y a quelques jours à peine en annonçant que Resident Evil 4 sera adapté à la réalité virtuelle, Capcom a profité de l’événement spécial Oculus pour montrer son Resident Evil 4 VR: premier gameplay en détail.

Cette nouvelle version de son grand jeu d’action et d’horreur qui, comme une grande nouveauté, parie sur la première personne à plonger le joueur dans une expérience de survie encore plus terrifiante.

Développé par Oculus, Armature et Capcom lui-même, cet ambitieux jeu d’horreur à la première personne est en développement depuis deux ans. Son intention était d’être quelque chose de plus qu’une simple adaptation du classique GameCube à la réalité virtuelle.

Le jeu a été reconstruit pratiquement à partir de zéro. Il a plus de 4500 textures repeintes, sa résolution a été augmentée, de meilleures animations ont été créées et le son a été adapté à cette nouvelle technologie. Il a même une meilleure fréquence d’images que l’original, qui a été réglé à 30 images par seconde en utilisant Unreal Engine 4 dans ce cas.

Les nouveautés sont tellement nombreuses dans Resident Evil 4 VR, que le contrôle par mouvements surprendra également les fans. La visée des armes promet d’être plus précise, et l’interaction avec les environnements beaucoup plus grande, puisque nous devrons imiter les gestes de Leon S. Kennedy pour, par exemple, ouvrir les tiroirs où les munitions sont cachées.

«Les armes et les objets ont été repensés en tant qu’articles physiques afin que vous puissiez les ramasser et interagir avec eux«, Préviennent-ils. Un autre point intéressant est la sélection des armes elle-même. «Vous pouvez les retirer de votre corps au lieu d’accéder à un menu, et vous pouvez également équiper une arme différente dans chaque main«.