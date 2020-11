Nous vous montrons la bande-annonce de lancement d’Observer: System Redux

Coïncidant avec sa sortie, nous avons déjà la dernière bande-annonce de lancement d’Observer: System Redux.

Les créateurs de titres comme Dead Esther, Layers of Fear, Blair Witch ou le futur The Medium, font la fête. La raison est de présenter le Observer: Bande-annonce de lancement de System Redux, la remastérisation d’un de ses jeux de suspense et d’horreur à la première personne, avec l’esthétique Cyberpunk et Ruger Hauer comme protagoniste.

Bloober Team fait partie de ceux qui vont lancer la nouvelle génération en grand. D’une part, sur Xbox Series X / S avec l’exclusif The Medium, qui a malheureusement vu sa date de vente retardée. D’autre part, PlayStation 5 va prendre l’exclusivité temporaire d’Observer: System Redux, qui est disponible à partir d’aujourd’hui pour PC via Steam, GOG et Epic Games Store.

Grâce à cette remasterisation, nous pourrons profiter de l’aventure avec de nombreuses améliorations graphiques et également jouable. Bien sûr, dans la section technique, vous ne pouvez pas manquer la résolution 4K, les textures améliorées, l’éclairage HDR, le lancer de rayons, les animations, les modèles et les effets remodelés. Tout ce que l’on attend de la prochaine génération. Mais ce n’est pas tout.

Nous aurons également trois nouveaux cas secondaires à résoudre. Celles-ci ajoutent une autre couche de profondeur à l’histoire du jeu, tout en explorant les thèmes stimulants d’un futur qui pourrait bientôt devenir notre présent. En plus de cela, le titre comprend de nouveaux mécanismes de jeu, des secrets à trouver, une furtivité repensée, des interrogations neuronales supplémentaires et bien d’autres améliorations apportées grâce aux commentaires de la communauté.

Comme nous l’avons déjà mentionné, Observer: System Redux est disponible sur ordinateur, alors qu’il devrait apparaître sur PlayStation 5 le 12 novembre. La version Xbox Series X n’a ​​pas encore de date définitive.

Allons-y!