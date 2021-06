Nous vous laissons les horaires des conférences E3 et du Summer Game Fest

Une semaine très chargée et chargée s’annonce, coupable. Voici les horaires des conférences E3 et Summer Game Fest pour ne rien manquer.

La semaine E3 est enfin arrivée. Mais pas seulement celui de la foire de Los Angeles. Aussi le Summer Game Fest, la présentation du nouveau Battlefield et la folie que Netflix nous prépare pour chaque jour de la semaine. Et cela implique qu’il y a beaucoup de choses à dire et à voir. C’est pourquoi nous vous laissons préparé le Horaires des conférences E3 et Summer Game Fest (et autres) pour ne rien manquer.

Cette année, les choses sont un peu mitigées car bien que la plupart des événements que nous voyons aient été présentés sous l’égide de l’E3 2021, le Summer Game Fest a également organisé quelque chose ou autre. En fait, rappelons-nous que l’événement Geoff Keighley n’est pas comme celui de Los Angeles, mais cherche à donner du haut-parleur à tout ce qui se fait pendant l’été. En terminant, bien sûr, avec la Gamescom.

Comme vous pouvez le voir dans le calendrier que nous vous laissons ici, les présentations débuteront directement ce lundi 7 juin. Va ouvrir la boîte Netflix sont les premiers de leur Netflix Geeked Week. Ces événements seront répétés tous les jours du lundi au vendredi et dans ce lien, nous vous dirons où exactement vous pouvez le voir.

Avant les événements de l’E3 et du Summer Game Fest vient également la présentation du nouveau Champ de bataille. Cela aura lieu le 9 juin, mercredi, à 16h00, heure de la péninsule espagnole.

Summer Game Fest en tête

Et si l’on aborde la question des événements eux-mêmes, le véritable coup d’envoi arrivera jeudi à 20h00. Ce jour-là, nous aurons l’événement inaugural du Summer Game Fest. Selon Geoff Keyghley nous verrons plus de 30 annonces de jeux. Mais je vous préviens, ce petit homme donne généralement trop de fumée à son « Premières mondiales ».

Vendredi, nous verrons également un événement dans le cadre du Summer Game Fest où le distributeur Koch Media nous montrera ses nouvelles. C’est la première fois qu’il organise un événement de ce type et il n’a pas encore révélé ce que l’on peut voir…

Début de l’E3 2021

L’E3 2021 lui-même commence le samedi 12 juin. Cette journée débutera par un pré-spectacle de la même mais le plat principal sera pris par Ubisoft Forward, la première des conférences avec une entité de l’événement. Ce sera à 21h00 et nous espérons avoir des nouvelles juteuses de vos franchises. Après elle, on verra aussi la (folle) conférence de Devolver… et on ne sait honnêtement pas à quoi s’attendre.

Dimanche deux plats très forts et chauds arriveront. D’une part, la conférence conjointe des Microsoft et Bethesda, le premier auquel ils participent ensemble. Ce sera à partir de 19h00 dans l’après-midi et, en l’absence de Sony, il semble que ce soit celui qui occupera le devant de la scène lors de cet E3. Cela, avec la permission de Square Enix, qui nous laissera un Square Enix Presents à partir de 21h15. Et attention, ici vous pouvez obtenir des choses très grossières.

Lundi, il n’y a pas de conférence en tant que telle, mais lors des diffusions de l’E3, il a été confirmé que nous aurons des annonces ou des discussions de SEGA, Capcom, Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games et Razer, qui ciblent ces aubergines pour le première fois de son histoire. Dès que nous aurons les horaires précis, nous mettrons à jour l’horaire.

Enfin, la fin de l’E3 viendra avec la présentation de Nintendo qui sera divisée en deux parties. D’une part, la conférence initiale de 40 minutes qui débutera à 18h00. Pour encore 3 heures de gameplay dans la Treehouse qui débutera à la fin du précédent direct. Le même jour, la conférence Bandai Namco et le gala des prix E3 sont également prévus, où il y aura plus d’annonces. Mais ces deux-là n’ont pas le temps.