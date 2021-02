Nous vous disons où regarder la Blizzcon 2021 pour que vous puissiez en profiter au maximum

Si vous êtes aussi impatient que nous de découvrir ce que Blizzard nous dit, mais que vous ne savez pas où regarder Blizzcon 2021, nous vous apportons la solution.

Eh bien, coupable, le mois de février, bien qu’il soit le plus court de l’année, englobe de nombreux événements très intéressants. Car oui, les choses ne s’arrêtent pas, et si tu veux rejoindre Blizzard, on te le dira où regarder Blizzcon 2021.

Nous comprenons que c’est un peu déroutant, car, attention, Blizzard nous propose plusieurs liens, chacun d’eux étant différent les uns des autres. Mais comme l’a dit quelqu’un d’assez célèbre, nous procédons par parties. Et rien de mieux pour cela qu’un début.

Oui coupable, un événement de cette ampleur ne serait rien sans un événement inaugural. Cela durera environ une heure, pour pouvoir le regarder calmement depuis la chaîne YouTube. N’oubliez pas que la fête commence à 23 h 00 PST, alors faites de la place sur le canapé.

Mais attention, si vous préférez le voir dans la langue de Shakespeare, vous aurez plus d’opportunités, puisque vous pouvez ajouter la chaîne Twitch à la chaîne YouTube. Qu’on ne dise pas que nous n’avons pas d’options! Mais comme on dit, la chose n’est pas là.

Vous voyez, après l’événement d’ouverture, Blizzard a décidé que chacun de ses jeux aura un endroit spécifique pour se montrer, alors voici la liste de tous, afin que vous puissiez aller à celui qui vous intéresse le plus: