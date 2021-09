Nous vous apportons une liste des meilleurs disques durs SSD pour PlayStation 5

L’espace de la dernière console Sony est-il court pour vous ? Jetez un œil à notre liste des meilleurs disques durs SSD pour PlayStation 5.

Hier était enfin le jour où l’option d’ajouter un M.2 à notre toute nouvelle machine de nouvelle génération a été activée. Et Dieu merci, car la vérité est qu’avec les 667 Go de stockage disponibles, peu de choses peuvent être installées. Pour cette raison et pour vous faciliter la vie, nous avons décidé de créer une petite liste de ceux qui, selon nous, sont les meilleurs disques durs SSD pour PlayStation 5.

Configuration requise pour installer un disque dur SSD sur PS5

Bien sûr, tout d’abord, nous allons vous rappeler les spécifications nécessaires que Sony recommande, afin que les performances de notre console soient optimales.

Les disques doivent être du type SSD NVMe PCIe 4.0 et du facteur de forme M.2.

La vitesse de lecture minimale doit être d’au moins 5 500 Mo / s. De là-haut.

La PlayStation 5 prend en charge les capacités de 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To.

Idéalement, le SSD dispose d’un dissipateur thermique.

Il doit s’agir de la prise 3 (clé M).

La largeur ne peut excéder 22 mm.

Le facteur de forme M.2 peut être 2230, 3342, 2260, 2280 ou 22110.

Eh bien, après avoir connu les exigences nécessaires, nous pouvons nous mettre au travail avec notre petite liste.

TOP disques durs SSD pour PS5

WD_BLACK SN850

On commence par le disque recommandé par Mark Cerny lui-même, le principal architecte de la PlayStation 5. C’est peut-être l’un des plus chers mais comprend le radiateur, ce qui est super pour nous. De plus, sa vitesse de lecture de 7000 Mo/s et sa vitesse d’écriture de 5300 Mo/s feront voler nos jeux. Nous devons choisir des capacités entre 500 Go, 1 To et 2 To.

SAMSUNG SSD 980 PRO

Un autre des meilleurs sur le marché, en grande partie en raison de son prix serré. Il n’a pas de dissipateur thermique, mais intègre la technologie Dynamic Thermal Guard pour le contrôle de la température.

Ceci est possible grâce à un revêtement en nickel sur le contrôleur, ainsi qu’à un dissipateur thermique à l’arrière de l’unité. Il a également une vitesse de lecture de 6900 Mo/s et une vitesse d’écriture de 5000 Mo/s, et des capacités allant de 500 Go à 2 To.

MSI SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2

Il ne pouvait pas manquer dans notre liste MSI, la marque bien connue de périphériques PC. Cette unité SSD NVMe ne se trouve que dans 1 To de capacité, ce qui pour certains peut être insuffisant. Du côté positif, il peut se vanter de l’une des vitesses d’écriture les plus élevées à 6800 Mo / s. Et sa lecture de 7.000 Mo/s n’est pas mal non plus.

SABRENT 1TB ROCKET 4 PLUS

De cette liste, c’est peut-être la moins bonne, mais ce n’est toujours pas une mauvaise option du tout. Ses vitesses de débit atteignent 7 000 Mbps en lecture et jusqu’à 5 300 Mbps en écriture. Il a également une très faible consommation d’énergie. Nous l’avons disponible en 1 To ET 2 To.

SEAGATE FIRECUDA 530

Une autre marque bien connue qui revendique sa part de marché dans ces disques durs SSD M.2. Pour ce faire, il dispose d’une des vitesses de lecture les plus élevées avec 7300 Mo/s. De plus, il est le seul de la liste à atteindre 4 To de capacité, bien que son prix soit prohibitif.

VIPÈRE PATRIOT VP4300

C’est peut-être un peu cher, mais c’est celui qui offre la vitesse de lecture la plus élevée à 7400Mo/s. En revanche, il a une vitesse d’écriture séquentielle allant jusqu’à 5500 Mo/s, ce qui n’est pas mal non plus. Nous avons des versions 1 To et 2 To disponibles.

CORSAIR MP600 PRO

Bon prix et avec radiateur inclus. C’est un peu gros et ça coûte de tenir dans la fente de la PlayStation 5, mais avec un peu de patience et d’habileté, c’est réalisé. Cela ajouté à ses 7000 Mo/s en lecture et ses 6850 Mo/s en écriture en font l’une des meilleures options.

Bien sûr, il existe plus d’options sur le marché, mais chez 45Secondes.fr, nous pensons que ce sont les plus appropriées en termes de rapport qualité-prix. Nous espérons que cette liste vous aidera.

