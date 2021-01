Nous vous apportons notre revue de Scarlet Witch and Vision

La nouvelle série Marvel sur Disney + ne nous a pas laissé indifférents. Nous vous laissons notre avis sur Scarlet Witch and Vision.

Enfin, l’une des grandes premières qu’on nous avait promis à Disney + est arrivée. Il peut avoir plusieurs mois de retard, mais finalement Scarlet Witch and Vision (WandaVision) a atterri sur la plateforme. Et, d’une manière ou d’une autre, cela n’a laissé personne indifférent. La raison de cela? Eh bien, c’est complexe, et pour le rendre un peu plus clair, nous vous apportons notre la revue Sorcière écarlate et vision.

Besoin de repos

Que nous apportions cette lettre quelques jours après sa création n’est pas anodin, coupable. Et c’est qu’il nous a fallu plusieurs jours pour bien traiter ce que nous avions vu. Non, ce n’est pas que ce soit une folie complètement insensée que ça passe de la mère au plus pur style de 2001: A Space Odyssey (désolé, je ne supporte pas ce film), c’est juste le contraire. C’est normal. Dramatiquement normal. Et c’est ce qui vous fait vous demander « qu’est-ce que c’est que ce bordel? » , parce que c’est Marvel, et avec Marvel, nous sommes habitués à autre chose. Nous vous prévenons que des spoilers peuvent se trouver ici, alors continuez à lire à vos risques et périls.

Bien sûr, je veux faire des nuances, ce qui arrive ensuite ce qui se passe. Je sais parfaitement que cela est basé sur plusieurs bandes dessinées, et, comme j’ai pu le lire à travers les réseaux, qu’elles les capturent parfaitement. Cependant, je n’ai pas peur d’admettre que bien qu’ils soient sur ma liste, je ne les ai pas lus, ce qui, curieusement, je pense est un bon point de départ. Je connais quelques nuances générales de ce qui se passe en lisant des choses comme « Avengers: Disunited » et en reliant cela à Doctor Strange et au multivers de la folie.

Je suis pignon, pourrait-on dire, c’est pourquoi je comprends la stupeur du public d’une part, et l’intérêt suscité par d’autres. Parce que, je le souligne: ces premiers chapitres ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu dans les films de cinéma. C’est une sitcom. Celui qui parodie et loue bon nombre des anciennes séries de ce format, comme Bewitched, dont il prend des références pour ses intros, par exemple. L’utilisation du noir et blanc, le rire en boîte, les gags faciles dus à des choses incompréhensibles et ces «problèmes quotidiens» qui affligent un nouveau mariage dans la ville en sont un exemple clair. Et voilà. C’est fait? Pas d’amis.

L’étrange normalité … et la couleur rouge

En tant que fan de films Marvel, vous regardez cela étrangement. Même si vous êtes fan de sitcoms des années 40 et que chez vous vous avez encore une antenne sur votre télévision, vous la regarderez étrangement. Parce qu’il y a les détails. Oh, que serions-nous sans eux. Et c’est grâce à ceux-ci que notre cerveau ne s’arrête pas lors de la diffusion de la série. Quelque chose se passe. Et ce quelque chose ne nous quitte pas longtemps.

Oui, nous pouvons ignorer que Vision et Wanda existent là-bas, dans un endroit où Vision n’aurait pas pu être créée. Allez, nous l’avons négligé, des mondes alternatifs plus étranges ont été vus. Le fait que Wanda n’ait pas son accent de Sokovie, malgré le fait qu’elle soit de là? Ça nous fait plus peur, mais allez, on peut aussi le passer, sans compter qu’on est absorbé par un sujet.

Celui qui semble que tout va s’effondrer quand Wanda est consciente de quelles choses? Ce n’est plus tellement la même chose. Et c’est dans ces moments-là que nous sommes le plus méfiants. Quand plus nous disons « quelque chose d’étrange se passe ici, et je veux savoir ce que c’est. » Il arrive, par exemple, dans le premier « commercial » qu’ils nous présentent dans la série. Cela peut passer, encore une fois, comme une parodie des publicités de l’époque. Mais quelque chose ne va pas. Le point rouge. Le point rouge sur le grille-pain annoncé brille, émettant un bip par intermittence. Comme un compte à rebours. Une minuterie. Ou une bombe, elle-même.

L’utilisation de la couleur rouge pour mettre en évidence en fonction de ce qui est commun dans le format audiovisuel. Ceci est associé à des choses comme la passion, l’amour … et le danger et le danger. Ceci, accompagné du son mentionné ci-dessus, indique déjà que quelque chose ne va pas. D’autant plus lorsqu’ils passent plusieurs secondes à l’écran.

Et ce n’est pas la seule fois que cette couleur fait son apparition à l’écran. Plus tard, la jeune Wanda trouve un petit hélicoptère jouet. Dans celui-ci, la couleur prédominante est le rouge … bien que le reste soit partagé avec le design Vision: rouge, jaune et gris. Nous pourrions essayer de l’ignorer si ce n’était du fait que nous voyons la sorcière écarlate sensiblement modifiée. At-il ramené des souvenirs de quelque chose? De quelqu’un?

Un « autre chose »

Mais la chose n’est pas en couleur, coupable. Nous avons plus de moments de Wanda visiblement bouleversés, où le temps semble ralentir et où elle-même semble avoir du mal à garder le contrôle. La scène du dîner où le président s’étouffe est la première d’entre elles. La scène finale du deuxième chapitre, où l’apiculteur apparaît d’un égout, est déjà la fin. Que représente ce personnage? Que peignez-vous ici? Ajoutez à cela, bien sûr, le « retour en arrière » que la série subit à un point antérieur lors de cette rencontre. Wanda semble sur le point de s’effondrer lorsque cela se produit. Et encore une fois toutes nos alarmes se déclenchent.

D’accord, ceux d’entre vous qui ont vu la série disent sûrement « hé, mais avant ça, il y a le truc de la radio ». Bien sûr, mais c’est, je dirais, un moment encore trop évident. La voix qui en sort et demande directement à Wanda que « qui lui a fait ça » dissipe tous les doutes possibles. Cependant, le fait que la scène mentionnée dans le paragraphe précédent se déroule nous amène à nous demander, vraiment, dans quelle mesure la sorcière écarlate en est consciente. Le fait qu’elle-même ait dit qu’elle ne voulait pas que ce soit le cas est ce qui a conduit au rembobinage.

Est-ce le personnage que nous avons vu à la fin du premier chapitre, celui qui semble regarder la série Scarlet Witch and Vision, la vraie personne responsable de cela? L’a-t-il fait contre la volonté de Wanda? Ou tout cela a-t-il été conçu par elle-même, pour vivre dans un endroit idyllique, comme elle tente dans l’une des bandes dessinées? Ces intrigues, associées à «l’évolution» de la série de couleurs, nous font réfléchir à chaque détail.

Risque ou prévisible?

Maintenant, c’est une épée à double tranchant, comme je l’ai vu dans les réseaux. Et le fait est que ces deux premiers chapitres sont très clairement axés sur le fan habituel de marvelita. Ils parient trop sur ce qu’ils doivent montrer dans les prochains chapitres. Sans aucun doute, c’est un geste risqué, car ceux qui n’y sont pas habitués, et ne savent pas de quoi il s’agit, verront des chapitres un peu sereins, qui ne leur disent vraiment rien. Et, en partie, ils auraient raison, car ils se sentent comme une collation. C’est peut-être pour cela que la société a voulu publier deux chapitres en même temps.

Je ne peux donc que répéter que ces épisodes m’ont complètement égaré. Mais, sans aucun doute, j’attendrai de voir ce qu’ils cachent dans les chapitres suivants, et voir jusqu’où va la vie idyllique de Wanda. Bien que … le ferait-il si la série n’avait pas le timbre Marvel? L’être de qui il est lui donne l’impulsion qui l’encourage. C’est matière à réflexion, coupable. Mais, eh bien, les débuts ont toujours été controversés.