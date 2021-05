Nous verrons l’allomancien Kelsier dans Fortnite comme un skin

Erborian Kit BB Skin Blossom Doré

BB Crème au Ginseng 5-en-1 est une formule coréenne pour une peau comme parfaite. BB Crème au Ginseng 5-en-1 est une crème de teint-soin multi-usages qui puise dans l'expertise de la technologie coréenne. Sa formule enrichie en Ginseng, aux propriétés multiples et reconnues en Corée, se fond sur la peau et contribue à : 1. Unifier et matifier le teint, 2. Diminuer visiblement les imperfections, 3. Affiner visiblement le grain de peau, 4. Hydrater et « repulper » votre peau, 5. Donner un fini velouté et non gras. Votre peau est visiblement plus lisse, plus belle et plus douce, au toucher soyeux, telle une véritable « peau de bébé ». BB Crème au Ginseng en teinte dorée convient plus particulièrement aux peaux mates et bronzées, pour un fini comme parfait. BB Crayon : corrige, retouche ou unifie le teint en un seul geste ! Grâce à sa texture crémeuse et sa couvrance modulable, ce stick multifonction enrichi en Ginseng aide à camoufler l'apparence des imperfections et unifie le teint, tout en hydratant la peau. La texture de la peau est comme lissée, avec un fini non gras et un effet 'peau de bébé'. BB Crème & BB Crayon, ce sont deux propositions de textures, deux formats différents, pour un même objectif de perfection teint. BB Crayon, c'est une peau parfaitement lisse grâce au Ginseng et hydratée grâce au squalane végétal. C'est l'art de camoufler les imperfections & d'unifier le teint, la certitude d'obtenir un résultat velouté sur la peau sans aucune sensation « plâtreuse ».