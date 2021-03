Nous verrons Dragon Quest The Adventure of Dai dans l’ouest

Si vous voulez aller avec un peu d’Akira Toriyama au sommet, avec l’arrivée de Dragon Quest The Adventure of Dai dans l’ouest, vous pouvez.

Vous avez peut-être terminé Dragon Quest XI. Cela ressemble à quelque chose de trop légendaire, car c’est un jeu plus que large. Mais si ça a été comme ça et que tu en veux plus, celui qu’on voit Dragon Quest L’aventure de Dai dans l’Ouest Ce sera l’excuse parfaite pour pimenter la saga.

Avouons-le: nous vous le donnerons très probablement. Dragon Quest est l’une de ces sagas qui, bien qu’elles soient extrêmement classiques, ont une légion de fans derrière elles. Donc la possibilité de l’avoir au format mobile on adore.

Le truc, c’est que nous ne sommes pas confrontés à un jeu à utiliser. En fin de compte, nous ne sommes pas confrontés à un titre numérique. Pour ceux qui sont un peu perdus, disons que ce titre est basé sur les aventures de Fly.

Oui, cette vieille série dont certains vétérans se souviendront de leur enfance. Donc, en plus de transporter Dragon Quest dans notre poche, nous porterons un peu de notre enfance, sans oublier qu’ils sont racans.

Malheureusement, malgré l’annonce de sa sortie, nous n’avons aucune idée de la date exacte de sa sortie. Ce que nous pouvons prévoir, c’est que vous pouvez vous pré-inscrire via ce lien.

Il faut mentionner, malgré tout, qu’il est probable que nous le verrons le plus tôt possible, puisqu’une bêta fermée sera lancée du 7 au 15 avril. Peut-être que cela nous laisse la possibilité de voir le titre avant l’été?

Et vous coupable? Qu’est-ce que tu en penses? Voulez-vous donner un coup de pouce à ce titre? Ou les sorties à venir vont-elles vous voler trop de temps?