Nous verrons des jeux PlayStation sur iOS et Android

Sony prévoit de lancer des jeux PlayStation sur iOS et Android, afin de pouvoir jouer à des franchises mythiques comme Uncharted sur mobile.

Les jeux mobiles sont devenus au cours de la dernière décennie l’un des domaines les plus lucratifs du secteur, sinon le plus. Nintendo en a déjà pris bonne note il y a cinq ans, ce qui nous a laissé des titres comme Super Mario Run, entre autres. Et chez Sony, ils veulent aussi Jeux PlayStation sur iOS et Android.

Et il le sera, bien sûr, avec ses sagas les plus connues et ses jeux exclusifs. C’est ce qu’a déclaré le président de PlayStation, Jim Ryan, lors de la dernière réunion de stratégie d’entreprise de Sony: «Le contenu créé par PlayStation Studios au cours des 25 dernières années a créé une pléthore d’IP et a fourni à PlayStation des expériences immersives qui évoquent des émotions et font voyager les joueurs.

«Nous avons réfléchi à la manière d’amener les joueurs à profiter de notre contenu, et nous avons eu des premiers succès en expérimentant des applications mobiles et des jeux pour offrir aux joueurs plus d’options«.

«Le mobile n’est que l’un des domaines que nous explorons pour toucher des millions de joueurs au-delà de nos plateformes«Ryan continue.

«PlayStation dispose d’un immense catalogue de diverses séries de première partie qui peuvent être adaptées pour jouer sur les smartphones et ainsi compléter nos jeux AAA ou nos jeux en tant que service. Nous explorons le marché mobile avec certaines des merveilleuses franchises PlayStation, alors restez à l’écoute!«.

Comme vous pouvez le voir, les déclarations de Jim Ryan sont sans équivoque: PlayStation veut apporter ses sagas aux téléphones mobiles avec de nouveaux jeux et propositions, pour toucher plus de joueurs et élargir son écosystème. «Nous sommes ravis de cette opportunité de continuer à élargir notre communauté et d’accueillir des millions de nouveaux joueurs dans la famille PlayStation.«, Conclut Ryan.