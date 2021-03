Astria Ascending sur Xbox Game Pass out. Il s’agit du JRPG développé par l’écrivain de Final Fantasy VII et le compositeur de 13 Sentinels.

Cette même semaine, Xbox a organisé un événement avec Twitch dans lequel il a montré des nouvelles de jeux vidéo qui viendront sur les consoles Xbox à l’avenir. Plusieurs annonces ont attiré une forte attention, comme le fait que nous verrons Astria Ascending sur Xbox Game Pass, le nouveau jeu des créateurs de Final Fantasy VII.

Astria Ascending arrive également sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Ce nouveau jeu vidéo de rôle en 2D, au style artistique très caractéristique et frappant, est issu de l’équipe Artisan Studios et est créé par d’anciens employés de Square Enix et de la saga Final Fantasy.

En fait, le scénario du jeu est en charge de Kazushige Nojima, écrivain de Final Fantasy VII ou Final Fantasy X, entre autres. La bande originale est de Hitoshi Sakimoto, avec des crédits dans Final Fantasy XII, 13 Sentinels: Aegis Rim, Vagrant Story et d’autres titres.

Le jeu était déjà confirmé pour PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, mais il a été annoncé que le titre arrivera sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. De plus, le jeu vidéo sera dès le premier jour sur le Xbox Game Pass sur consoles, PC et cloud.

Sans aucun doute, une autre fantastique nouvelle pour les utilisateurs de Game Pass, qui continueront d’augmenter leur dose de JRPG. Pour fêter cette annonce, nous avons pu voir une nouvelle bande-annonce du jeu, qui nous montre son art, sa cartographie, son combat et quelques autres aspects du gameplay.

Astria Ascending, qui devrait sortir en 2021, sera l’un des jeux à frapper Game Pass sortant, mais ce ne sera pas le seul. Plus de 20 jeux vidéo indépendants arrivent sur Xbox Game Pass le jour du lancement, et Xbox a publié la liste complète.