THSINDE 3M 20 LEDS Chambre d'enfants LED Guirlande Lumineuse Astronaute Vaisseau Spatial Fusée Pendentifs Fête De Vacances Lumières Mur Fenêtre Pépinière

Décorations de chambre d'enfant ou de chambre d'enfant, décorations de mariage, autour de la table à gâteaux, jardins, terrasses de fête, attachez-les à la clôture, décorations d'arbre de Noël, veilleuses. Il n'est pas complètement étanche, veuillez faire attention lorsque vous l'utilisez à l'extérieur< /p> Cette guirlande lumineuse d'exploration spatiale créative peut être suspendue autour de la salle d'allaitement ou du berceau. L'éclairage doux et intéressant apaisera l'humeur des bébés ou des enfants et leur apportera une atmosphère joyeuse. Économie d'énergie, sans pollution et respectueux de l'environnement protection. Flexible, portable et facile à ranger Convient pour le salon, la chambre, la chambre de bébé, la cuisine, la salle à manger ou le jardin. Lorsque la fête est prête pour les enfants, les guirlandes lumineuses seront très accrocheuses et les enfants aimeront crier Fil de cuivre plaqué argent et 20 ampoules LED, faciles à installer ou à enrouler, sûrs et jamais