Nous vainquons le démon de l’avant-garde dans Demon’s Souls

Cela nous a pris quelques essais, mais nous avons réussi à vaincre le démon de l’avant-garde dans Demon’s Souls.

Quand à l’époque je suis tombé contre lui Démon de l’avant-garde dans les âmes du démon dans sa version de PlayStation 3, je me souviens avoir pensé à quoi diable? Quelques instants plus tard, alors que je sautais la cinématique, je me suis un peu calmé quand j’ai réalisé que mourir faisait partie de l’aventure. Mais quand j’ai finalement appris que ce premier boss pouvait être vaincu, j’étais très en colère de ne pas pouvoir le vaincre.

Donc pour le remake que Bluepoint Games a préparé pour la Ps5, j’ai décidé de ne pas avancer tant que je ne l’ai pas obtenu. Et il en a été ainsi. Il m’a fallu au moins sept tentatives au cours desquelles j’ai dû parcourir la zone du didacticiel encore et encore, tester différents personnages en cours de route. Mais à la fin, je l’ai surmonté et les récompenses obtenues en valent la peine. Vérifiez-le par vous-même.

Comme vous pouvez le voir dans ce gameplay, si nous parvenons à nous placer derrière le Diable, nous pouvons le donner aux cheveux assez calmement, en tenant toujours compte de la barre de résistance bien sûr. Cela, et gardez un œil sur ses coups de hache ou ses sauts de fesses. Gardez à l’esprit que dans un coup ou deux, nous serons morts, mais avec un peu de patience et d’attention, ce n’est pas si compliqué après tout.

Comme je l’ai déjà mentionné, les récompenses sont assez juteuses. D’une part, nous aurons quelques herbes de la pleine lune, qui ne nous feront jamais de mal. Nous aurons également jusqu’à trois âmes de soldats célèbres, ce qui nous permettra de grimper au niveau impair. Et enfin trois fragments de pierre dure et autant de fragments de pierre pointue. Avec eux, nous pouvons lever notre arme au moins une fois.

Comme vous pouvez le voir, vaincre le démon de l’avant-garde dans Demon’s Souls peut rendre le début de cette aventure difficile un peu plus en descente. Le reste dépend de nous.

Allons-y!