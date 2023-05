Nous sommes une famille : Jamie et Corinne Foxx co-animeront un nouveau jeu télévisé pour Fox

Suite à une récente hospitalisation, Jamie Foxx va bientôt se remettre au travail avec la production d’une toute nouvelle série télévisée. Fox vient d’annoncer (par Variety) que Foxx et sa fille, Corinne Foxxco-animera le nouveau jeu télévisé musical Nous sommes une famille. L’émission a été officiellement commandée en série par le réseau avec la nouvelle quelques jours après que Corinne a révélé que Jamie était à la maison depuis « des semaines » pour son rétablissement continu suite à une « complication médicale » qu’il a subie en avril.





Une description officielle de Nous sommes une famille lit, « Présentant des parents non célèbres de célébrités exécutant des duos avec leur célèbre membre caché de la famille, Nous sommes une famille mettra en vedette un public de studio entièrement composé de 100 concurrents jouant à travers plusieurs séries d’indices et de gameplay pour gagner jusqu’à 100 000 € chacun en devinant correctement à quelle célébrité l’artiste est lié avant qu’ils ne soient révélés. Célébrités apparaissant sur Nous sommes une famille ira des musiciens et des athlètes professionnels aux acteurs et au-delà.

Foxx accueille également le jeu télévisé Fox Battre Shazam, qui présente Corinne comme DJ. En raison de la récente hospitalisation de Foxx, Nick Cannon s’est proposé pour remplacer l’hôte de cette émission pour sa prochaine saison, qui est actuellement en tournage; Kelly Osborne est également DJ pour le moment. Foxx produit également la série Fox Alerte : Unité des personnes disparues. Nous sommes une famille sera coproduit par Apploff Entertainment et Fox Alternative Entertainment. Foxx est producteur exécutif aux côtés de Jeff Apploff et de la showrunner Matilda Zoltowski.

Jamie et Corinne Foxx reviennent à Fox

Dans une déclaration commune, Jamie et Corinne Foxx ont déclaré à propos de leur nouveau projet : « Nous sommes ravis de développer Nous sommes une famille avec Jeff Apploff et nos amis de Fox Entertainment après tant de succès avec six saisons de Battre Shazam. Nous espérons que ce spectacle apportera autant de plaisir au public à la maison que nous en avons eu en le créant lors de sa première l’année prochaine.

La présidente de la programmation non scénarisée de Fox Entertainment, Allison Wallach, a ajouté : « Jamie et Corinne sont des partenaires importants de la famille Fox. Leur énergie illimitée et leur charmante interaction avec les candidats sont irrésistibles, ce qui en fait les hôtes parfaits de Nous sommes une famille. Cette série rejoint la liste en croissance rapide de Fox de séries de compétitions premium centrées sur la musique. »

On ne sait pas encore quand le tournage pourrait commencer pour Nous sommes une famille. Apparemment, le plan est que le spectacle soit lancé dans le courant de 2024. La série devient également le dernier jeu télévisé musical à arriver sur Fox. Avec Foxx Battre Shazamd’autres émissions similaires sur le réseau incluent Le chanteur masqué, Nommez cette mélodie, Je peux voir ta voixet N’oubliez pas les paroles.

Foxx peut également être vu dans le prochain film Netflix De retour a l’action aux côtés de Cameron Diaz, qui est sorti de sa retraite pour travailler à nouveau avec Foxx. Le tournage était presque terminé lorsque Foxx a subi sa complication médicale, donc des acteurs remplaçants ont été utilisés pour conclure le tournage pendant que Foxx était hospitalisé. Ce film n’a pas encore de date de sortie.