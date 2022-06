Nous sommes tous morts renouvelés pour la saison 2 sur Netflix

Netflix veut plus d’horreur zombie. Il a été annoncé lors de l’événement Geeked Week de Netflix que la série coréenne de zombies Nous sommes tous morts a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison. Une vidéo d’annonce de renouvellement a depuis été mise en ligne, faisant savoir qu’une saison 2 est définitivement en route.

Ce n’est pas un gros choc à voir Nous sommes tous morts obtenir un renouvellement de la saison 2. Par Variété, la série a été très rapide à devenir l’une des émissions les plus regardées sur Netflix lors de sa première, se catapultant dans le Top 10 des émissions de télévision non anglaises les plus regardées dans 91 pays pendant deux semaines consécutives. Au cours de ses dix premiers jours sur le service, l’émission a enregistré 361 millions d’heures de visionnage. Il n’y a certainement pas eu de pénurie de fiction zombie ces dernières années, en particulier avec Les morts qui marchent accroche encore un peu plus longtemps, mais Nous sommes tous morts s’est démarqué et a vraiment touché la corde sensible des téléspectateurs. C’est la deuxième émission Netflix produite en Corée la plus populaire derrière seulement Jeu de calmar.

Le spectacle a été créé par Chun Sung-il, Lee Jae-kyoo et Kim Nam-su. Se déroulant dans un lycée sud-coréen lors d’une apocalypse zombie, la série met en vedette Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Lomon, Yoo In-soo, Lee Yoo-mi, Kim Byung-chul, Lee Kyu-hyung et Jeon. Bae-soo. Vous pouvez lire une ligne de connexion officielle pour la série ci-dessous.

Après une expérience scientifique ratée, un lycée local est envahi par des zombies et les élèves piégés luttent pour survivre. Sans nourriture ni eau, et les communications coupées par le gouvernement, ils doivent utiliser des équipements autour de l’école pour se protéger au milieu d’un champ de bataille, sinon ils feront partie des personnes infectées.

Nous sommes tous morts a été un énorme succès

La série a reçu des critiques majoritairement positives, appréciées par les critiques et les téléspectateurs de Netflix pour la plupart. Son nombre de téléspectateurs a été phénoménal, et même si les acteurs espéraient que la série marcherait bien, certains d’entre eux ont quand même été surpris de voir Nous sommes tous morts monter en flèche comme il l’a fait avec ses débuts sur Netflix.

« Je ne m’attendais pas du tout à ce que cette émission soit aussi populaire », a déclaré la star Park Ji-hu à propos du succès de l’émission. « Je suis si heureux et reconnaissant que beaucoup aient apprécié le spectacle. Je suis extrêmement heureux parce que nous tous, y compris les acteurs et l’équipe, avons mis notre cœur et notre âme dans la création du spectacle. Cela rapporte vraiment tous les efforts.





Lomon a ajouté : « Je suis si heureux et reconnaissant envers tous ceux qui aiment notre émission Nous sommes tous morts. J’ai terminé le script en une seule séance et je savais qu’il irait bien une fois que j’aurais entendu dire que le réalisateur Lee Jae Kyu était dedans. De plus, avec Netflix dans le jeu, je savais que ça marcherait et que ça ferait du bien. »

Vous pouvez diffuser Nous sommes tous morts sur Netflix.