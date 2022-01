« Nous sommes morts »: synopsis, personnages, date et heure de première sur Netflix

in

PREMIÈRES

La série coréenne cherchera une fois de plus à captiver le public après les tubes « Zombie Station » et « The Squid Game ».

© Imbd‘Nous sommes morts’, nouvelle série Netflix

Netflix captivera à nouveau le public ce 28 janvier avec une nouvelle série coréenne et il s’agit ‘Nous sommes morts’ après les succès « Gare des zombies » et « Le jeu du calmar ». La série était prévue pour 2020, mais avec le début de la pandémie elle a été affectée et le tournage a été annulé.

De quoi parlera la série ‘We are Dead’ ?

Selon le synopsis officiel, il déclare:

« Lorsqu’un virus zombie se propage dans la communauté, un groupe d’élèves du secondaire se retrouve coincé à l’intérieur de leur école. Les étudiants en danger de mort sous la peste luttent pour survivre et s’échapper. »

Le virus commencera à se propager dans tout l’institut et peu de personnes pourront s’en échapper sans être attaquées par des zombies.

Qui sera présent ?

Le casting principal est composé de Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo et Son Sang-yeon. Comme acteurs secondaires sont : Kyu-hyung, Kim Byung-chul, Shin Jae-hwi, Lee Chae-eun, Kim Bo-yun, Bae Hae-sun, Yoon Gyung-ho, Kim Jin-young, Lee Sang-hee, Jeon Bae-soo, Kim Ji-soo, Ahn Ji-ho et Ahn Seung-gyun.

À quelle heure est la première de « We are Dead » en Amérique latine et en Espagne ?

‘Nous sommes morts’ sera disponible dans Netflix dès l’aube du 28 janvier et comportera 12 chapitres.

Argentine 5h00

Mexique 02h00

Pérou 03h00

Colombie 03h00

Chili 5h00

Bolivie 04h00

Vénézuela 4h00

Equateur 03h00

Uruguay 5h00

Paraguay 04h00

Porto Rico 04h00

Espagne : 09h00

