« Nous sommes morts » : personnages décédés dans la saison 1

A la fin de la première saison de « Nous sommes morts” (“All of Us Are Dead” en anglais), une série coréenne de Netflix Basé sur le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun, les étudiants se rendent dans la zone de quarantaine, mais sont submergés par leurs pertes tragiques.

Quatre mois après l’explosion, les habitants de Hyosan restent en quarantaine, l’audience sur l’explosion a été reportée, les spécialistes n’ont pas encore identifié le virus et les étudiants s’accrochent à l’espoir de trouver des survivants.

Nam-ra, qui a une version mutée du virus zombie, est réunie avec le groupe, mais elle ne reste pas avec eux car elle préfère chercher d’autres comme elle, c’est-à-dire ni humains ni zombies. Nam On-jo et Lee Soo-hyuk font partie du groupe de survivants, mais quels personnages de « Nous sommes mortsN’ont-ils pas eu la même chance ?

QUI EST MORT DANS LA SAISON 1 DE « WE ARE DEAD » ?

1. Lee Jin-su (Lee Min-goo)

Lee Jin-su était le patient zéro, car son père, le professeur de sciences Lee Byeong-chan (Kim Byeong-cheol), lui a injecté un virus qu’il a créé à partir de souris hyper-agressives afin que son fils puisse enfin faire face aux intimidateurs. à l’école. Cependant, la seule chose qu’il a réussi à faire est de le transformer en zombie qui a attaqué sa mère.

Après que Lee Jin-su ait été jeté du toit d’un immeuble, celui-ci a été transformé en hôpital. Bien que Lee Byeong-chan ait essayé de l’arrêter en le frappant avec une lourde bible, il n’a pas réussi à le tuer. La seule façon de détruire le zombie était de le brûler, mais le maître n’a pas eu le courage de le faire.

Lee Jin-su battu par ses camarades de classe (Photo : We are dead/Netflix)

2. Yoon Gwi-nam (Yoo In-soo)

Dans « Nous sommes morts« , Yoon Gwi-nam est l’un des tyrans de l’école et bien qu’il réussisse à survivre longtemps à la fin, il a été dépassé par une horde de zombies alors qu’il poursuivait Lee Cheong-san dans la bibliothèque.

Cependant, apparemment en raison de sa soif de vengeance, il a développé une mutation du virus et bien qu’il ait la même faim vorace, il est toujours conscient de ses actes. De plus, il a décidé de s’en prendre à Lee Cheong-san.

Yoon Gwi-nam essayant de voler la voiture de son directeur d’école (Photo : We’re Dead/Netflix)

3. Han Gyeong-su (Ham Sung-min)

Han Gyeong-su est décédé dans le troisième épisode de « Nous sommes morts” après avoir été infecté par le virus zombie. Cependant, le meilleur ami de Cheong-san n’a pas été transformé par une morsure mais par Lee Na-yeon (Lee You-mi), qui a utilisé un mouchoir avec du sang infecté pour soigner les blessures de Gyeong-su parce qu’il le détestait seul pour être pauvre.

Han Gyeong-su peu de temps avant de se transformer en zombie dans « We’re Dead » (Photo : Netflix)

4. Choi Nam-ra (Cho Yi-hyun)

Choi Nam-ra, le président de classe, a été attaqué dans le sixième chapitre de la série coréenne de Netflixmais comme Yoon Gwi-nam, il n’a pas perdu le contrôle et a même aidé ses compagnons à échapper aux zombies.

Peu avant d’atteindre la zone de quarantaine, Nam-ra s’apprêtait à blesser Nam On-jo, il a donc préféré s’éloigner pour ne pas mettre ses compagnons en danger. À la fin de la première saison, elle est revenue et a promis de trouver plus de gens comme elle.

Choi Nam-Ra a du mal à ne pas attaquer ses coéquipiers dans « Nous sommes morts » (Photo : Netflix).

5. Lee Cheong-san (Yoon Chan-young)

Dans l’avant-dernier chapitre deNous sommes morts», le meilleur ami de Nam On-jo a été mordu par Yoon Gwi-nam, mais avant que le virus ne prenne le contrôle de son corps, le personnage de Yoon Chan-young s’est sacrifié pour ses compagnons en chassant une horde afin qu’ils puissent sortir avant l’explosion.

Enfin, Lee Cheong-san est apparu allongé parmi les zombies morts. Cependant, est-il vraiment mort ou reviendra-t-il pour une deuxième saison ?