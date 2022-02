« Nous sommes morts » : les 10 morts les plus tristes de la série Netflix

« Nous sommes morts” (“All of Us Are Dead” en anglais) est un coréen Netflix qui suit un groupe d’étudiants alors qu’ils tentent d’échapper à un virus zombie qui a commencé dans leur école et a pris le contrôle de la ville. En raison du thème, la fiction réalisée par Lee JQ et Kim Nam-Su comprend de nombreux décès.

Alors que tous sont sanglants et se terminent par des victimes transformées en zombies, seuls quelques-uns ont réussi à émouvoir les téléspectateurs et les fans de la série Webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun.

Alors, quelles ont été les morts les plus choquantes et les plus douloureuses ? Screet Rant a partagé une liste des décès les plus tristes de «Nous sommes morts”.

LES 10 MORTS LES PLUS TRISTES « NOUS SOMMES MORTS »

10. Kim Minji

Kim Min-ji est le premier étudiant du groupe principal à devenir un zombie. Alors qu’elle était encore consciente, elle a supplié ses compagnons de lui dire qu’elle allait bien et a refusé de croire qu’elle était condamnée à mourir.

Un zombie a mordu Kim Min Ji dans la bouche (Photo : Nous sommes morts/Netflix)

9. Yoo Joon Sung

Bien qu’il n’ait pas été d’une grande aide dans la lutte contre les zombies et qu’il ait même été blessé, son acte de sacrifice pour le groupe a rendu sa mort plus significative. Il retient la horde pendant que ses amis courent pour sauver leur vie.

Yoo Joon Sung a sauvé ses compagnons dans « Nous sommes morts » (Photo : Netflix)

8. Yoon I-Sak

La mort de Yoon I-sak a été déchirante en raison de l’impact qu’elle a eu sur sa meilleure amie Nam On-jo, qui a essayé de la rassurer pendant son processus de transformation et bien qu’elle était déjà un zombie essayant de la mordre, elle a refusé de lâcher prise.

Yoon I-Sak peu avant de se transformer en zombie dans « We are dead » (Photo : Netflix)

7. La mère de Lee Cheong-san

Lorsque la ville s’est effondrée, la mère de Cheong-san a décidé de chercher son fils dans son école. Après avoir esquivé quelques attaques, dans les premiers épisodes de « Nous sommes morts», a réussi à atteindre sa destination, mais a été dévoré par l’un des amis de son fils.

La mère de Lee Cheong-San attaquée par des zombies à l’extérieur de l’école (Photo : Netflix)

6. Parc Sun-Hwa

Park Sun-hwa était la seule enseignante qui se souciait de ses élèves lorsque les zombies ont pris le contrôle de l’école. Après avoir poursuivi Lee Na-yeon, l’enseignante a rencontré la mort, mais même alors, elle a essayé de calmer son élève.

L’enseignante Park Sun-Hwa défend Lee Na Yeon même si elle a causé la mort de Gyeong-su (Photo : Netflix)

5. Nam So Ju

Le père de Nam On-jo s’est donné beaucoup de mal pour retrouver sa fille et vers la fin du premier épisode de la série sud-coréenne de Netflix Il a réussi, cependant, peu de temps après sa mort en essayant de protéger le groupe d’étudiants.

Nam So Ju étreignant sa fille vers la fin de la saison 1 de « We’re Dead » (Photo : Netflix)

4. Lee Cheong San

Le meilleur ami de Nam On-jo a été mordu par Yoon Gwi-nam, mais avant que le virus ne prenne le contrôle de son corps, le personnage de Yoon Chan-young s’est sacrifié pour ses compagnons en chassant une horde afin qu’ils puissent sortir avant l’explosion. Enfin, Lee Cheong-san est apparu allongé parmi les zombies morts. Cependant, est-il vraiment mort ou reviendra-t-il pour une deuxième saison ?

Lee Cheong San parle à sa meilleure amie dans « Nous sommes morts » (Photo : Netflix)

3. Oh Joon Yeong

Quand Oh Joon-yeong s’est rendu compte qu’il avait été mordu, il s’est jeté sur la barrière avec l’intention d’éliminer le plus de zombies possible. « Tu ferais mieux de vivre ! » fut la dernière phrase qu’il s’exclama avant de mourir.

Oh Joon Yeong a fait un sacrifice inattendu et a sauvé ses amis (Photo : We’re Dead/Netflix)

2. Lee Na Yeon

Bien que Lee Na-yeon soit un personnage détesté, sa mort est toujours triste, car après ce qu’elle a fait à Gyeong-su, elle semble vulnérable et effrayée. Mais juste au moment où il rassemble le courage de s’excuser et d’aider le groupe principal, Gwi-nam se présente et gâche tout.

Lee Na Yeon nie avoir infecté Gyeong-su dans « We’re Dead » (Photo : Netflix)

1. Gyeong Su

Décidément, la mort de Gyeong Su a été la plus triste et la plus déchirante de la première saison de « Nous sommes morts», puisque la meilleure amie de Cheong-san ne s’est pas transformée à cause d’une morsure mais à cause de Lee Na-yeon, qui a utilisé un mouchoir avec du sang infecté pour soigner les blessures de Gyeong-su parce qu’elle le détestait simplement parce qu’elle était pauvre.