« Nous sommes morts » : fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun, « Nous sommes morts” (“All of Us Are Dead” en anglais) est une série coréenne de Netflix qui raconte l’histoire d’un groupe de lycéens enfermés au lycée alors qu’un virus qui transforme les gens en zombies se propage rapidement à travers le monde.

Les étudiants piégés doivent se battre pour sortir et ne pas devenir l’un des infectés, cependant, la plupart ne pourront pas l’éviter. Qui survivra à cette apocalypse zombie ? Comment ça a commencé?

Après que les autorités compétentes n’aient rien fait pour empêcher son fils d’être maltraité par ses pairs, le professeur Lee Byeong-chan développe un virus pour transformer son fils en quelqu’un de plus fort et de plus résistant, mais ne parvient qu’à le transformer en zombie.

Bien qu’il parvienne apparemment à arrêter son fils, il est incapable d’empêcher un élève d’être mordu par une souris de laboratoire, qui fut le premier porteur du virus, et l’école et la ville de s’effondrer.

Cheong-san repousse les zombies dans « We’re Dead » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « NOUS SOMMES MORTS » ?

Alors que les personnes infectées se multiplient rapidement, Nam On-jo et Lee Cheong-san parviennent à s’échapper de la salle à manger et à trouver une salle de classe où ils peuvent être en sécurité, au moins pendant un certain temps. Peu de temps après, ils rencontrent d’autres élèves et tentent de quitter l’école avec peu de succès.

Pendant ce temps, Byeong-chan est arrêté pour avoir caché l’étudiant infecté et révèle au détective Song Jae-ik que le remède est sur son ordinateur. Avant qu’ils ne puissent partir à sa recherche, les zombies attaquent et transforment le professeur, bien qu’il réagisse différemment.

Alors que la loi martiale est déclarée dans la ville, le groupe d’étudiants continue de se battre pour sa survie, mais perd quelques membres dans le processus. Lorsque Cheong-san est séparé du groupe, On-jo mène une mission pour le localiser avec un drone.

Dans chaque épisode de « Nous sommes morts« , le groupe met en œuvre différents plans pour échapper aux zombies et trouver un endroit sûr, mais à mesure qu’ils avancent, ils se rendent compte que la plupart d’entre eux ont été transformés. Cependant, ils reprennent espoir lorsqu’ils rencontrent un autre groupe d’étudiants.

Enfin, les enregistrements de Byeong-chan révèlent une solution drastique à la crise : le virus Jonas est capable de se transformer et d’évoluer, il n’existe donc ni traitement ni vaccin et la seule solution est de brûler complètement l’hôte. Ainsi, le commandant de la loi martiale ordonne que la ville soit bombardée puis se suicide.

Cheong-san a été l’un des derniers à mourir dans « We’re Dead ». Il a été attaqué par Yoon Gwi‑nam, qui ne s’est pas complètement transformé (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « NOUS SOMMES MORTS » ?

Les élèves parviennent à sortir de l’école avant l’explosion, mais sont accablés par leurs pertes tragiques. L’un des derniers à mourir était Cheong-san, qui a été attaqué par Yoon Gwi-nam, qui a une version mutée du virus, tout comme Nam-ra.

Bien que Nam-ra conserve toujours l’insistance du zombie à mordre les humains, elle résiste à le faire, et lorsqu’elle perd le contrôle, elle décide de quitter le groupe pour les protéger. Les protagonistes de « Nous sommes morts» parvient à atteindre la zone de quarantaine et ils sont interrogés sur le professeur Lee Byeong-chan.

Quatre mois après l’explosion, les habitants de Hyosan restent en quarantaine, l’audience sur l’explosion a été reportée, les spécialistes n’ont pas encore identifié le virus et les étudiants s’accrochent à l’espoir de trouver des survivants.

« Nous sommes morts» se termine avec les protagonistes rencontrant à nouveau Nam-ra et lui demandant de rester avec eux, mais elle préfère en chercher d’autres qui ne sont ni humains ni zombies. Que va-t-il se passer dans une deuxième saison ? Que va-t-il advenir du groupe ? Trouveront-ils un remède contre le virus ?