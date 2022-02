« Nous sommes morts » : ce personnage est-il vraiment mort ?

Lee Cheong-san est devenu l’un des personnages préférés des fans de « Nous sommes morts» (« Nous sommes tous morts » en anglais), pour sa noblesse, sa camaraderie, son amour secret pour Nam On‑jo, et pour son sacrifice à la fin de la première saison de la série coréenne Netflix.

Par conséquent, les fans du drame basé sur le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun se demandent s’il est possible que le personnage joué par Yoon Chan-young revienne pour une deuxième saison.

Même si Netflix n’a pas encore confirmé une deuxième saison de « Nous sommes morts”, Apparemment, dans le dernier chapitre, la voie est préparée pour approfondir les infectés qui ne sont pas devenus et un éventuel remède contre le virus zombie.

Yoon Chan-young dans le rôle de Lee Chung-san dans « We’re Dead » (Photo : Netflix)

LEE CHEONG-SAN, EST-IL VRAIMENT MORT À LA FIN DE « NOUS SOMMES TOUS MORTS » ?

Oui ok Lee Cheong-san Il a réussi à surmonter divers obstacles et à échapper à plusieurs reprises aux zombies, ne parvenant pas à s’échapper de l’école avant l’explosion ordonnée par le commandant de la loi martiale.

Dans l’avant-dernier chapitre deNous sommes morts« , Le meilleur ami de Nam On-jo est mordu par Yoon Gwi-nam, l’un des tyrans de l’école qui a une version mutée du virus, tout comme Nam-ra.

Gwi‑nam voulait se venger de Lee Cheong-san, car cela a poussé les zombies à le mordre. Avant que le virus ne prenne le contrôle de son corps, le personnage de Yoon Chan-young s’est sacrifié pour ses coéquipiers en chassant une horde afin qu’ils puissent sortir avant l’explosion.

Finalement, Lee Cheong-san apparaît allongé parmi les zombies morts. Cependant, étant donné que les morts-vivants sont difficiles à anéantir et qu’ils doivent brûler complètement leur corps pour les détruire, il est toujours possible que le personnage revienne dans la deuxième saison de « Nous sommes morts”.

Peut-être reviendra-t-il pour affronter Gwi-nam une fois de plus ou pour se rapprocher de Nam On-jo et lui avouer son amour. Sa transformation n’a pas été vue, il pourrait donc subir le même sort que Nam-ra, il pourrait même être l’un des survivants avec le virus muté qu’elle a mentionné.