Nous sommes ici Saison 2: HBO a renouvelé la course de dragsters que nous sommes ici pour une deuxième saison

Stephen Warren et Johnnie Ingram ont produit le spectacle, et Peter LoGrec est en charge de la direction. Sa première itération a attiré beaucoup d’attention, en particulier de la part des fans de Fab Five, car il s’agit essentiellement d’une combinaison de « cœur de Queer Eye » et de transformations de traînée droites de « RuPaul’s Drag Race ». Si votre perruque a été arrachée et que vous avez hâte d’en savoir plus sur la date de sortie, le casting et d’autres informations de la saison 2 de «Nous sommes ici», continuez à lire.

Quand la deuxième saison de We Are Here sera-t-elle présentée?

La saison 1 de « Nous sommes ici » a été créée sur HBO le 23 avril 2020 à 21 h HE. Il est divisé en épisodes de six heures. Le 4 juin 2020, cela a pris fin. L’émission a été renouvelée seulement un jour après la fin de la saison 1, le 5 juin 2020.

La vice-présidente de la programmation HBO, Nina Rosenstein, a déclaré dans un communiqué. Nous sommes ici a une résonance que nous espérions mais que nous n’aurions pas pu prédire. Les histoires de nos drag queens de petite ville nous ont tous réunis d’une manière très positive.

Nous avons hâte de voir Bob, Shangela et Eureka continuer à aider les autres à trouver leur voix. » Malgré l’absence de date de sortie confirmée, nous prévoyons que la deuxième saison de « Nous sommes ici » sera présentée en première à l’été 2021.

Scénario:

Le spectacle est émouvant et réconfortant car il s’agit de bénévoles / mentorés qui ont des raisons personnelles de participer à des performances de drag. Certains veulent savoir ce que c’est que d’être une drag queen, d’autres veulent être acceptés par la société, et même d’autres veulent s’excuser pour leurs sentiments toxiques sur les identités queer.

Un couple hétéro opte pour un mariage sur le thème des dragsters dans la première saison, ainsi qu’un père qui veut montrer son amour pour sa fille. Les reines aident également un maquilleur gay qui aspire à l’affection et à l’acceptation de son père, ainsi qu’une mère chrétienne pieuse essayant de restaurer sa relation avec sa fille bisexuelle séparée.

La saison 2 suivra le même format que la première, mais elle pourrait s’étendre au niveau mondial. Si COVID-19 le permet, la nouvelle version est censée avoir plus de plaisir, un plus large éventail de cultures et plus d’expériences de vie.

