Nous sommes en 2021 et regarder la télévision correctement est beaucoup plus difficile qu’il y a 50 ans

Au début des années 80, regarder la télévision n’avait pas beaucoup de mystère: vous la connectiez à l’antenne et tout au plus à la vidéo VHS, vous allumiez, et c’est tout. La technologie a considérablement évolué dans ce domaine et nous avons maintenant plus de canaux et de contenus que jamais avec une qualité qui aurait été impensable à l’époque. Et encore il est de plus en plus difficile de bien regarder la télévision.

Le problème est dans une industrie qui Il nous inonde d’appareils pour se connecter au téléviseur, mais aussi de normes, de paramètres et d’options qui sont censés nous aider à obtenir la meilleure qualité d’image et de son, mais qui finissent par être une énigme pour de nombreux utilisateurs.

Comment voir le football mieux? Et les jeux vidéo? Et les films?

Les options sont excellentes, mais s’il y en a trop, elles finissent par causer du stress et de la confusion. C’est bien sûr ce qui se passe avec le monde des Smart TV, qui présentent à l’utilisateur toutes sortes de normes et d’options afin qu’ils puissent personnaliser l’expérience de visionnage à leur guise.

Cependant, la définition de ces options est délicate pour la plupart des utilisateurs, qui généralement (nous généralement) ne touchent pas trop aux paramètres d’usine sur des questions telles que l’étalonnage et qui par exemple deviennent un peu fous quand ils nous parlent de toutes ces technologies de télévision – MicroLED, MiniLED, QNED et Cristal LED sont les plus maintenant – que nous sommes plongés dans une mer de doutes au moment de choisir lequel acheter.

Bien sûr, cela ne s’arrête pas là. Les câbles HDMI peuvent également prêter à confusion, tant pour les versions de cette norme que pour sa qualité théorique. Ici, la règle est généralement toujours la même, et à de rares exceptions près, les câbles très chers ne sont pas particulièrement différents dans leurs performances par rapport aux câbles normaux (mais attention avec les très bon marché).

À partir de là, d’autres problèmes surviennent, tels que le nombre d’appareils que nous avons connectés à notre téléviseur, qui peuvent également être connectés à barres de son, récepteurs A / V ou hubs HDMI et les séparateurs qui, à leur tour, rendent plus difficile de trouver ce que nous voulons voir et entendre à tout moment.

Le plateformes de télévision intelligente (Android TV, Tizen ou webOS, surtout), ils essaient de mettre tout le contenu de différentes plateformes à portée de main, bien sûr, mais le problème est de voir ce contenu – y compris les chaînes de télévision – de la meilleure façon possible.

Les modes cinéma – avec le mode cinéaste en option – ou sports ont également un profil spécifique pour chaque situation, mais basculer entre eux peut finir par devenir fastidieux. Et cette manie de certains fabricants de activer le lissage de l’image par défaut —Les cinéastes détestent encore plus que les utilisateurs — n’aide pas non plus.

Chers Smart TV, vous n’êtes pas aussi intelligent que vous le dites

Quelque chose de similaire se produit avec d’autres préférences parfaitement personnalisables qui laissent à l’utilisateur une grande marge de manœuvre. Le problème est que l’utilisateur n’en veut pas autant: si les téléviseurs sont désormais censés être intelligents, Pourquoi ne règlent-ils pas eux-mêmes les préférences selon le type de contenu?

Il est vrai que grâce à la norme HDMI 2.1, nous avons gagné quelque chose dans le domaine des jeux vidéo avec la technologie ALLM, mais la vérité est que cette idée de détection automatique du mode idéal pour chaque contenu devrait appartenir à la télévision (bien que plus tard, l’utilisateur puisse le personnaliser) et pas tellement à l’utilisateur.

Mon collègue Juan Carlos López, spécialiste de ces questions, m’a déjà dit que même lui, qui connaît bien ces questions, ne touche généralement pas trop à ces préférences sauf peut-être quand il joue à des jeux vidéo.

Pour cette «auto-identification», a-t-il expliqué, il y a plusieurs options possibles: les systèmes d’intelligence artificielle que les fabricants présument tant pourraient identifier (ou du moins essayer de) le type de contenu et s’y adapter. D’autre part, les responsables de l’émission ils pourraient l’identifier avec un paquet de données cela permettrait au téléviseur de s’ajuster à cet «identifiant de diffusion» pour ajuster toutes sortes de niveaux.

Des problèmes tels que les niveaux de noir, qui sont assez importants pour éviter les problèmes de contraste, rejoignent d’autres comme cette variété de normes HDR qui sont également en concurrence les unes avec les autres. Si je n’ai pas HDR 10+ mais que j’ai Dolby Vision, quelque chose se passe-t-il? Ce que je vois profite-t-il vraiment de ces fameux systèmes de plage dynamique?

Parfois, moins c’est plus

Les questions sont également multipliées avec les télécommandes. La technologie HDMI CEC est censée faciliter l’unification de plusieurs contrôleurs en un seul, mais les choses ne fonctionnent pas toujours comme nous le souhaiterions, et à la fin nous avons généralement plusieurs commandes qui grouillent autour de la table (ou le canapé).

Moins est plus.

Par exemple, j’ai récemment découvert cette merveille appelée Chromecast avec Google TV. Après avoir acheté un nouveau téléviseur à la maison – un excellent avec une tonne d’options que je n’utiliserai probablement jamais – j’ai fini par connecter ce petit dongle HDMI pour la fantastique interface Google TV et cette télécommande qui est presque le summum des télécommandes.

La télécommande du téléviseur (dans l’image) fait presque peur par rapport à ce minimalisme que pose Google, et ici je me demande si les fabricants ne devraient peut-être pas comprendre cela les utilisateurs aimeraient avoir moins d’options et pas plus.

Inclure un contrôle de base comme le Chromecast (ou le Fire TV, un autre excellent exemple) et un autre « complet » comme celui de l’image serait une bonne solution, mais non: en cela, comme dans beaucoup d’autres choses, il semble que le l’option du fabricant est toujours offrir de nombreuses options, même si vous ne les utilisez pas plus tard. De nombreux boutons, de nombreux formats de câbles, de nombreuses normes HDR, de nombreux

Les fabricants de téléviseurs intelligents et de tout cet écosystème devraient commencer à comprendre qu’il existe une autre révolution possible pour leurs produits. Celui qui fait sien « moins c’est plus » et permettre à ces téléviseurs théoriquement intelligents de l’être et éviter que regarder correctement la télévision ne rende nécessaire l’étude de l’ingénierie.

Image | Unsplash