«  Nous sommes avec vous  », a déclaré l’équipe de rover Perseverance de la NASA aux gens de Boulder après un tir de masse

Un dirigeant du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a rendu hommage à Boulder, dans le Colorado, mardi 23 mars, dans les heures qui ont suivi la mort de 10 personnes dans une fusillade de masse dans la ville.

Un suspect a été inculpé de 10 chefs d’accusation de meurtre à la suite de la fusillade, qui a eu lieu dans un supermarché et a été effectuée à l’aide d’un fusil d’assaut AR-15, selon des responsables de l’application des lois cités dans un rapport du New York Times.

Les victimes de l’incident ont jusqu’à présent été identifiées comme étant Eric Talley, 51 ans (qui travaillait pour le département de police de Boulder et a répondu aux appels concernant la fusillade); Denny Stong, 20 ans; Neven Stanisic, 23 ans; Rikki Olds, 25 ans; Tralona Bartkowiak, 49 ans; Suzanne Fountain, 59 ans; Teri Leiker, 51 ans; Kevin Mahoney, 61 ans; Lynn Murray, 62 ans; et Jody Waters, 65 ans.

Bobby Braun, directeur de la science planétaire de JPL, a fait des commentaires sur les événements qui se sont déroulés à Boulder lors d’un point de presse télévisé discutant du plan visant à mettre en l’air l’hélicoptère Mars Ingenuity de l’agence dans les semaines à venir.

« Je voulais juste parler un peu de mon ancienne communauté à Boulder », a déclaré Braun lors d’une conférence de presse en direct sur la NASA TV mardi. Avant de rejoindre JPL il y a un an, il a occupé le poste de doyen de l’ingénierie à l’Université du Colorado à Boulder.

« Vous savez de nous tous ici que nos cœurs vont à la communauté aujourd’hui », a ajouté Braun. « Boulder est un endroit spécial pour de nombreuses raisons, dont l’une est le lien avec l’aérospatiale et l’exploration spatiale. »

Lockheed Martin et Northrop Grumman font partie des sociétés spatiales ayant des bureaux à Boulder qui ont travaillé avec la NASA; la communauté est également un pôle de services technologiques pour la communauté spatiale.

« Donc, à mes anciens étudiants, aux professeurs et au personnel avec lesquels je travaillais tous les jours », a poursuivi Braun, « et à toute la communauté de Boulder, je veux juste dire que nous sommes avec vous et que nous savons que vous passerez à travers cela. «

Le président américain Joe Biden a demandé que les drapeaux américains soient hissés à moitié pour honorer les victimes. Il s’agit de la deuxième fusillade de masse aux États-Unis en seulement une semaine, après le meurtre de huit personnes le 16 mars dans trois spas de la région d’Atlanta, en Géorgie. Six des huit victimes d’Atlanta étaient d’origine asiatique, ce qui a déclenché des discussions dans le monde entier sur la violence anti-asiatique, en particulier à la suite de la montée de la violence contre les communautés asiatiques cette année, ont déclaré des experts.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.