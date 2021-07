Nous sommes. aura une deuxième saison sur Netflix?

Nous sommes. frapper Netflix le 30 juin et rapidement il s’est positionné comme le plus regardé sur la plateforme au Mexique. La série, qui est basée sur une histoire vraie qui raconte comment elle a été organisée le massacre d’Allende de 2011, a fait sensation dans le public et a été très bien reçu. Les téléspectateurs demandent déjà une deuxième saison. C’est confirmé?

La fiction se déroule dans le rapport choquant du journaliste Gingembre thompson, qui a dénoncé un massacre qui s’est produit en Allende, Coahuila, nord du Mexique. Créé par Jacques Schamus et écrit par Monika Revilla et Fernanda Melchor, Nous sommes. C’est la première série à aborder la violence liée à la drogue du point de vue des victimes.







L’intrigue présente un regard en profondeur sur un monde en progression qui sera détruit. L’idée des scénaristes était de créer une mosaïque de personnages pour couvrir le problème de différents points de vue. Les protagonistes sont Jero Médina (Benjamin), Arelí González (Erika), Iliana Donatlan (Irène), Everardo Arzate (Chéma), Caraly Sanchez (Fleur Marie), Mercedes Hernandez (Doña Chayo), Fernando Larrañaga (Isidro Linares), Jésus SIDA (Paquito), Martin Peralta (Carlos Revilla), Jimena Pagaze (Nancy), Jésus Herrera (Armando), Mario Quinones (Tomy Ulises Soto (Samuel).

Nous sommes. c’est un succès auprès du public

La série dépeint un cas dur de la violence qu’il a subie Mexique et c’est pourquoi c’est une tendance dans ce pays. Il est actuellement le plus vu sur la plateforme. Dans d’autres pays de la région comme Argentine Il est également parmi les plus regardés (il est 7ème de la Nation sud-américaine).

Nous sommes. aura une deuxième saison ?

Le programme a été réalisé sur le massacre d’Allende à travers l’idée du producteur James Schamus (connu pour Secret in the Mountain et Tigre & Dragon) et est né pour raconter cette histoire. C’est pourquoi il a été réalisé avec seulement six épisodes et pour le moment Netflix n’a pas confirmé son renouvellement. Cependant, l’événement sur la plateforme ouvre la possibilité d’une deuxième saison avec un thème similaire. sera-t-il donné ?