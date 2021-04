Nous serons époustouflés par le prochain match de deux développeurs, déclare Josef Fares

Nous nous souvenons distinctement de Josef Fares, le directeur du jeu confiant et franc, qui a fait la promotion de It Takes Two avant sa sortie. Même dans les premières vidéos sur le jeu, il disait que le jeu «vous épaterait». Eh bien, le créateur arrogant est de retour, parlant déjà du quatrième match inopiné de Hazelight Studios.

Dans une interview avec Push Square, Fares parle de l’accueil critique de It Takes Two et aborde le sujet du prochain projet de l’équipe. « Pour être honnête, je ne suis pas si surpris [about the good reception], parce que j’ai toujours une forte croyance en ce que nous faisons « , nous dit-il. Il continue, en excitant le prochain match de Hazelight. » Si vous me posez des questions sur notre prochain match, je peux vous dire maintenant, ce sera encore mieux que ça en prend deux », dit Fares.« Ça va être tellement fou. C’est à quel point je suis sûr, comme le concept, de ce qui va se passer, et les gens seront époustouflés. «

C’est conforme à son personnage de parler, mais avec l’histoire du studio, nous pouvons probablement avoir confiance qu’il tiendra parole à la fin. Le prochain match de Hazelight est probablement dans quelques années environ, mais nous sommes convaincus que cela vaudra la peine d’attendre.

