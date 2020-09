Nous savons maintenant quel sera le gadget Nintendo incontournable de 2020

Nintendo lance une ligne de “production limitée” d’unités Super Mario Game & Watch. Bonne chance … [+] mettre la main sur un. Crédit: Nintendo

J’ai presque intitulé cet article «Nous savons maintenant ce que sera l’impossible à trouver le gadget Nintendo de 2020», mais j’ai opté pour le titre plus court.

De toute façon, c’est la vérité. Doit acheter = ne peut pas trouver quand il s’agit de Nintendo ces jours-ci. Même le nouveau Super Mario 3D Allstars et Mario Les versions de Battle Royale sont «à durée limitée» malgré le fait que ce sont des logiciels et n’ont aucune des mêmes contraintes physiques qui limitent la production de matériel. La rareté artificielle à son plus criante et audacieuse. Ces jeux disparaîtront (apparemment) après le 31 mars, la fin de l’exercice financier de Nintendo.

Comme le rétro NES mini et Super NES mini avant lui, le nouveau 35e anniversaire Super Mario Bros Game & Watch sera probablement difficile à trouver, en partie en raison du fait qu’il s’agit d’une série de «production limitée» et en partie de crasseux scalpers et sans scrupules revendeurs.

Après tout, il est encore quasiment impossible d’acheter une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch Lite en ligne et ces consoles ne sont pas limitées. La combinaison des problèmes de ligne d’approvisionnement liés au COVID-19 et des revendeurs susmentionnés signifie qu’un commutateur coûte toujours bien au-dessus du PDSF, à moins que vous ne soyez assez chanceux pour en trouver un chez un détaillant physique.

Le Super Mario Bros.Game & Watch est un hommage au gadget original qui a été produit par Nintendo de 1980 à 1991 et sert en quelque sorte de prédécesseur à la Game Boy sortie en 1989.

Ce nouvel ordinateur de poche comprend Super Mario Bros 1 et Les niveaux perdus (qui ont été publiés au Japon en tant que Super Mario 2). Vous pouvez également jouer au Jeu et regarder jeu comme Mario au lieu de M. Watch. En plus de ces jeux, vous pourrez utiliser le Game & Watch comme une horloge portable (mais pas comme une montre, ironiquement, à moins que vous ne trouviez un moyen de l’attacher à votre poignet). Il y aura peu d’avantages pour le 35e anniversaire de la partie montre de l’appareil.

Maintenant, rien de tout cela n’est aussi attrayant que les consoles rétro Nintendo qui sont livrées avec de nombreux jeux et peuvent être connectées à votre téléviseur. Mais c’est toujours un petit gadget sympa et a l’avantage de la portabilité. Ce sera un incontournable pour les collectionneurs et les fans de Nintendo et, bien qu’il soit assez cher à 49,99 €, fera un excellent cadeau. Obtenez-le le plus tôt possible humainement avant qu’il ne coûte deux ou trois fois plus cher.

Je sais que j’en veux un, même si mes mini-consoles rétro ne voient pratiquement jamais le jour. Je suis terrible comme ça.

Jeu et regarder Crédit: Nintendo

Le jeu et la montre du 35e anniversaire de Super Mario Bros. sort le 13 novembre. Nous pouvons ou non avoir également une nouvelle console Xbox et PlayStation à cette époque. Aussi, très probablement une crise constitutionnelle et des troubles civils massifs et généralisés. Bouclez vos ceintures de sécurité, les amis.

2020 ne fait que commencer.

