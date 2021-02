Nous savons maintenant pourquoi le Pixel 2 XL fabriqué par HTC aurait été une erreur

Des années plus tard, un youtuber divulgue une vidéo sur le « muskie » de HTC, qui aurait été le Google Pixel 2 XL qui n’est jamais devenu … Et dans ces cadres, tout un Pixel 2 s’adapte!

Quatre ans se sont écoulés depuis que Google nous a présenté ses Pixel 2 et Pixel 2 XL, deux smartphones pour commander le catalogue Android qui devaient être faites par HTC, bien que finalement et dans un tournant inattendu, Google a confié la responsabilité du Pixel 2 XL au LG sud-coréen à la dernière minute sans révéler aucune des raisons.

Le développement était déjà bien avancé, en fait, puisque HTC lui-même utilisait cette plate-forme pour lancer son HTC U11 +, et quand il semblait que nous ne saurions jamais pourquoi ce Google Pixel 2 XL nom de code «muskie» n’était jamais venu à être, une chaîne YouTube et des développeurs xda nous ont montré un prototype de ce Pixel 2 XL ‘fait par HTC’, ce qui montre très clairement pourquoi Google a abandonné sa conception.

Oui les amis, l’arrière est très similaire à ce que nous avons vu avec le Pixel 2 XL de LG, avec sa finition en deux tons mats et brillants, caméra unique avec flash LED c’est le coin supérieur gauche et le lecteur d’empreintes digitales centré dans la position la plus confortable.

La différence était à l’avant, où le prototype présenté par Calyx Hikari révèle des cadres énormes, dans lequel parler en argent correspond à presque un Pixel 2, et que ils auraient été désaccordés sur un marché Je cherchais déjà les frontaux vue complète aussi optimisé que possible.

Dans ces cadres avant, un Pixel 2 s’adapte presque, donc à mon avis, Google avait raison de le jeter et de laisser la place à LG à un moment où les conceptions « pleine vue » étaient une tendance et, comme nous l’avons vu plus tard, elles étaient là pour rester.

Tous les noms de code Google Pixel: de Sailfish à Redfin

Est-ce la seule raison pour laquelle Google a jeté le HTC Pixel 2 XL?

Ce qui est certain, c’est que nous ne connaissons pas officiellement les motivations la décision de garder le Pixel 2 aux commandes de HTC et de changer la fabrication du Pixel 2 XL en LG, Je suis sûr que nous n’aurons jamais de positions officielles de Google pour clarifier le doute.

Dans tous les cas, il est clair qu’au moins ce prototype HTC «muskie» montre des cadres supérieurs et inférieurs surdimensionnés sur son front, quelque chose qui l’aurait tué avant de partir pour un look daté et absolument hors du commun avec ce dont les utilisateurs avaient besoin à ce moment-là, fin 2017.

Il y a évidemment des lacunes pour les deux haut-parleurs stéréo avant de haut en bas, mais cela en soi ne justifie pas une dalle si mal optimisée au regard de la taille de l’appareil.

Que ce soit ou non la seule raison, cela semble fort pour annuler le «muskie» et céder la place à un LG Pixel 2 XL qui répondait aux attentes de l’époque, même s’il n’est jamais devenu un best-seller sur la plateforme.

En outre, la vidéo publiée nous laisse voir un tour de route par logiciel installé dans le prototype, qui semble toujours ne pas avoir le numériseur ou du moins il n’était pas fonctionnel, l’interaction se fait via un pointeur de souris comme tout autre PC et n’utilisant pas l’écran tactile.

Tu peux voir Embryons Android 8.0 Oreo avec les correctifs de sécurité de mai 2017, et justifier la décision de Google comme je le fais alors certainement cette conception sur le Pixel 2 XL n’aurait pas réussi. et en fait, cela n’aurait suscité que des critiques de la part de Google et de HTC … Pour moi, le succès de Google! Et pour toi?

Les 8 raisons de Google pour lesquelles votre prochain mobile devrait être un Pixel

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂