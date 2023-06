Nous savons depuis longtemps que nous sommes porteurs d’ADN néandertalien. Nous réalisons maintenant ses implications

Que les humains (et surtout les Européens) portent dans nos gènes une grande quantité d’informations léguées par nos ancêtres néandertaliens n’est plus un mystère. Cependant, peu à peu nous découvrons quelles fonctions ces gènes remplissent dans notre organisme.

Deux nouvelles études ont étudié l’héritage laissé par les gènes de Néandertal chez l’homme moderne. La première portait sur la physionomie du nez et concluait que la taille de ce trait facial pouvait être liée à ces gènes dans certaines populations. Le second a observé que ce patrimoine génétique était également lié à un aspect fondamental de notre santé : notre système immunitaire.

La plus récente des études a été réalisée par une équipe dirigée par des chercheurs de l’Université Cornell. Les auteurs de l’article ont non seulement souligné le fait que Les gènes de Néandertal jouent un rôle important dans notre système immunitaire mais aussi que, comme ils l’ont observé, les gènes les plus modernes les déplacent lentement.

Les chercheurs ont basé leurs travaux sur les données génétiques de la UK Biobank, à partir desquelles ils ont obtenu des informations génétiques sur près de 300 000 personnes. Grâce à cela, ils ont identifié plus de 235 000 variantes génétiques d’origine néandertalienne possible, dont plus de 4 300 seraient liées à une série de 47 caractéristiques humaines telles que notre métabolisme, notre développement et notre système immunitaire.

Les détails de l’étude ont été publiés dans la revue eLife,mais les auteurs aussi avoir mis à la disposition du public le logiciel utilisé dans le travailcomme l’a souligné Xinzhu Wei, co-auteur de l’étude.

L’étude restante, menée à cette occasion par des chercheurs de l’University College London (UCL) et se concentre sur un aspect spécifique de la génétique héritée des Néandertaliens : la forme de notre nez.

A cette occasion, les chercheurs ont trouvé 26 régions du code génétique humain liées aux traits du visage. Les détails de cette étude ont été publiés dans la revue Biologie des communications.

L’un des gènes hérités des Néandertaliens est le soi-disant ATF3. Jusqu’à présent, nous avons lié ce gène à la régénération du tissu nerveux. Or, l’expression de ce gène est régulée par un autre lié au développement des traits du visage.

Ils ont observé que cet héritage néandertalien n’était pas également répandu chez tous les humains modernes, mais était plus présent chez les Amérindiens. Cela fait penser aux chercheurs que cette fonctionnalité aurait pu être maintenue en Amérique pour des raisons adaptatives. Après tout, les traces génétiques néandertaliennes sont plus fréquentes chez les humains originaires d’Europe, d’Asie et des Amériques.

Les progrès de la paléogénétique, l’étude de la génétique de nos ancêtres, ont applications pour comprendre notre corps et notre santé. L’héritage néandertalien ne joue pas seulement un rôle dans notre physionomie faciale, notre système immunitaire et notre métabolisme, il affecte même nos naissances.

« Nos découvertes peuvent également offrir de nouvelles perspectives aux biologistes de l’évolution qui étudient comment ces types d’événements peuvent avoir des conséquences à la fois bénéfiques et néfastes », a déclaré Sriram Sankararaman, l’un des signataires de l’article de Cornell.

Selon notre origine, l’héritage des Néandertaliens dans notre génome peut varier entre 1 et 4%. Par conséquent, l’importance de comprendre l’héritage génétique légué par nos plus proches cousins ​​​​humains est essentielle pour comprendre notre propre corps. Soit dit en passant, nous pouvons remercier ces ancêtres pour de nombreux traits qui font de nous des humains et nous ont permis d’atteindre nos jours.

Image | Pixabay / Werner Ustorf (CC BY-SA 2.0)