Nous savons déjà quels moteurs alimenteront le nouveau Nissan Qashqai

S’il n’y avait pas la pandémie et la troisième génération de Nissan Qashqai il aurait été avec nous depuis la fin de l’année dernière – le développement du nouveau modèle a été retardé, comme le début de sa production, qui devrait démarrer au printemps. Pour pallier à son absence prolongée, Nissan l’a peu à peu dévoilée: c’est aujourd’hui le jour de savoir quels moteurs équiperont le nouveau Qashqai.

Comme déjà confirmé, le Best-seller Nissan n’aura pas de moteurs diesel, le futur modèle ne disposant que de moteurs électrifiés: l’essence hybride doux et un moteur hybride e-Power sans précédent.

L’électrification automobile est à l’ordre du jour et il n’est pas surprenant que Nissan annonce que 50% de ses ventes européennes d’ici l’exercice 2023 (se terminant le 31 mars 2024) reposent sur des modèles électrifiés.

Électrique mais essence

Pour atteindre cet objectif, Nissan compte sur l’acceptation de ce sans précédent Moteur hybride e-Power qui sera créée en Europe par le nouveau Qashqai – la Nissan Note vendue au Japon a été la première à être équipée d’un moteur similaire et est devenue un énorme succès, après avoir été la voiture la plus vendue en 2018 et la deuxième en 2019.

Le moteur e-Power n’arrivera cependant en Europe qu’en 2022, étant différent de celui que nous avons vu dans Note and Kicks, mais obéissant à la même logique de fonctionnement – un sujet déjà abordé par nous auparavant.

Être hybride signifie que nous avons deux moteurs différents, l’un à essence et l’autre électrique, mais contrairement aux autres hybrides «conventionnels» (hybride complet) sur le marché – Toyota Prius, par exemple – le moteur à essence agit uniquement comme générateur et n’est pas connecté à l’essieu moteur. La propulsion utilise uniquement et uniquement le moteur électrique!

En d’autres termes, le futur Nissan Qashqai e-Power est, à toutes fins pratiques, un véhicule électrique, mais l’énergie dont le moteur électrique a besoin ne proviendra pas d’une batterie volumineuse et coûteuse, mais du moteur à essence. C’est vrai, le Qashqai e-Power est une … essence électrique!

La chaîne cinématique se compose d’un moteur électrique de 190 ch (140 kW), d’un onduleur, d’un groupe électrogène, d’une (petite) batterie et, bien sûr, du moteur à essence, ici d’une capacité de 1,5 l et 157 ch , ce qui est également une nouveauté absolue. Ce sera le premier moteur à taux de compression variable à être commercialisé en Europe – la marque en vend un en Amérique du Nord depuis plusieurs années.

Comme il ne fonctionne que comme générateur d’électricité, le moteur à essence reste plus longtemps dans sa plage d’utilisation idéale, ce qui entraîne une consommation et des émissions de CO réduites. deux . Nissan promet un plus grand silence de fonctionnement du moteur, nécessitant moins de régimes. Il promet également une connexion supérieure à la route lors de l’accélération, avec une meilleure relation entre la rotation du moteur et la vitesse – au revoir, effet «bande élastique»?

Le Qashqai e-Power promet de meilleures performances que les autres hybrides – il fait toujours 190 ch et 330 Nm de couple – et comme le moteur électrique est le seul connecté aux roues, l’expérience d’utilisation devrait être identique à celle d’un véhicule pur. électrique: couple toujours disponible et réponse instantanée.

Comme pour démontrer que cette e-Power a plus à voir avec l’électrique qu’avec les hybrides, elle est également livrée avec le système e-Pedal que l’on retrouve dans la Leaf 100% électrique. En d’autres termes, cela signifie que nous ne pouvons conduire qu’avec la pédale d’accélérateur, pratiquement sans la pédale de frein – en fonctionnement, le freinage régénératif est suffisamment puissant pour mobiliser le véhicule, assurant des décélérations allant jusqu’à 0,2 g.

Moteurs à essence du nouveau Qashqai

Si le Qashqai e-Power attire l’attention, cependant, lorsqu’il démarre sa commercialisation, le crossover de Nissan ne sera disponible qu’avec les moteurs à essence. Ou plutôt, avec deux versions du même moteur, le déjà connu 1.3 DIG-T.

La nouveauté est d’être associée à un système hybride doux de (seulement) 12 V. Pourquoi 12 V et non 48 V comme on le voit dans d’autres propositions?

Nissan dit son système hybride doux 12 V ALiS (Advanced Lithium-Ion Battery System) possède les caractéristiques attendues de ces systèmes, telles que l’assistance au couple, l’arrêt prolongé du ralenti, le redémarrage rapide et la décélération assistée (CVT uniquement). Ce qui entraîne une baisse du CO deux à 4 g / km, mais il peut être moins cher et plus léger que le 48 V – le système ne pèse que 22 kg.

L’efficacité supplémentaire que le nouveau Qashqai réalise par rapport à son prédécesseur provient des 63 kg de moins de la nouvelle génération et de son aérodynamisme plus efficace, dit Nissan.

Comme mentionné, le 1.3 DIG-T sera disponible en deux versions comme avec la génération actuelle: 140 ch (240 Nm) et 160 ch (260 Nm). La version 140 ch est associée à une boîte manuelle à six rapports, tandis que la 160 ch, en plus de la manuelle, peut être équipée d’une boîte à variation continue (CVT). Lorsque cela se produit, le couple du 1.3 DIG-T monte à 270 Nm et est la seule combinaison moteur-boîte qui permet la traction intégrale (4WD).