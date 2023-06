Nous savons déjà quelle est la clé pour qu’un enfant sorte prêt : qu’il soit le premier-né de la famille

Être le fils premier-né signifie beaucoup de choses. Mais surtout que tu es l’expérience de tes parents. On l’a entendu mille fois : « Avec le premier on a été très attentif. Avec le second ? Maintenant plus calme, c’est plus facile. » Mais pour l’enfant en question, être premier est parfois plus compliqué à tous les niveaux et vouloir abandonner toutes les responsabilités qui viennent avec le titre est la chose la plus normale au monde. Cependant, des études montrent que tout semble porter ses fruits à la fin.

Diverses enquêtes soulignent que les premiers-nés obtiennent de meilleurs résultats aux tests de QI et ont plus de chances de réussir que leurs frères et sœurs plus jeunes.

Les études. À maintes reprises, des recherches ont montré que les premiers-nés sont meilleurs dans bien d’autres domaines que leurs frères et sœurs plus jeunes : ils réussissent mieux sur le plan scolaire et sont plus susceptibles de devenir, par exemple, le prochain Premier ministre que leurs frères ou sœurs plus jeunes. Et, à l’autre extrémité du spectre, les premiers-nés sont moins susceptibles de consommer de la drogue et de tomber enceintes à l’adolescence.

Il n’est donc probablement pas surprenant que les enfants pour la première fois réussissent mieux à l’école que leurs frères et sœurs plus jeunes. C’est également l’une des découvertes documentées dans une étude menée par des professeurs de l’Université de Washington à St. Louis, V.Joseph Hotz & Jean Marais . Mais il est beaucoup moins clair pourquoi le rang de naissance semble avoir autant d’importance pour le niveau de réussite scolaire.

Parce que? De nombreuses théories ont été postulées, allant de la génétique à la stabilité de la vie familiale en passant par la dynamique d’enseignement des frères et sœurs. L’étude propose une explication différente : tout se résume à la réputation des parents de maintenir la discipline avec leurs enfants. Les réputations sont importantes pour les politiciens, les enseignants et même les vendeurs de voitures. Moins évidente, mais tout aussi importante, est la réputation des parents aux yeux de leurs enfants.

L’idée de base est la suivante : il existe deux types de parents : ceux que l’on appelle « impitoyables » dans l’étude parce qu’ils punissent les mauvais résultats scolaires, quel que soit l’ordre de naissance de l’enfant, et ceux qui « pardonnent », c’est-à-dire qu’ils non ils aiment punir aucun de leurs enfants, quelle que soit leur naissance. Le dernier type de parent fait face à un dilemme. Si vous ne punissez pas le mauvais comportement de votre fils aîné, tous vos enfants sauront que papa et maman sont bienveillants et ne punissent pas les mauvaises notes. En conséquence, tous les enfants de parents indulgents auront tendance à ne pas travailler dur à l’école.

Le papier des parents. Pour éviter cette situation, les parents indulgents sont stricts avec leur premier-né, espérant établir une perception qui influencera également le comportement de leurs plus jeunes enfants. Les plus jeunes, voyant leur frère ou sœur aîné puni, seront moins enclins à se relâcher à l’école. Appelez cela une discipline « au compte-gouttes »: Il met le plus d’énergie dans le premier-né, essayant de donner le même ton à tout le monde.

Plus tard, ces parents indulgents, qui n’aiment vraiment pas punir leurs enfants, commencent à se relâcher dans leur éducation. Ainsi, le résultat de cette parentalité stratégique est que si tous les enfants bénéficient des punitions du premier-né, l’impact est le plus grand sur l’aîné.

une performance supérieure. Dans cette étude, ils ont analysé les données sur les enfants des femmes interrogées et se sont concentrés sur les familles avec plus d’un enfant. Pour ce faire, ils ont inclus des informations sur les perceptions des mères à l’égard de leurs enfants. Alors que 34% des premiers-nés étaient considérés comme «l’un des meilleurs de la classe», seuls 27% de ceux qui étaient quatrièmes dans le rang de naissance ont reçu une telle reconnaissance. À l’autre extrémité du spectre, seuls 7,3 % des premiers-nés étaient considérés comme « en dessous de la moyenne ou en bas de la classe », tandis que les mères se classaient à 11,7 % des autres.

Ils ont également constaté que les premiers-nés étaient plus susceptibles de faire face à une vérification quotidienne des devoirs que les frères et sœurs plus jeunes. Et que plus un enfant a de frères et sœurs plus jeunes, plus les parents sont susceptibles de surveiller de près l’enfant plus âgé après que cet enfant ait sous-performé ses notes de classe. En fait, avec chaque frère cadet supplémentaire, les chances d’une surveillance accrue augmentaient de 2,2 points de pourcentage.

plus de chance de réussir. D’autres études, comme celle de Feifei Bu et ses collègues, qui ont interrogé 1 503 groupes de frères et sœurs, ont conclu dans leurs recherches que les enfants plus âgés sont 4 % plus susceptibles de poursuivre des études supérieures que les plus jeunes. Aussi que l’aîné est 7% plus ambitieux que celui qui est né plus tard, cela ne signifie pas pour autant que votre rang de naissance doit déterminer le degré de succès que vous acquerrez dans votre vie. Mais oui, sans aucun doute, cela peut avoir des implications importantes.

Image | Parc Thomas

À 45secondes.fr | La science des enfants uniques, ou pourquoi ils sont plus intelligents et créatifs que leurs frères