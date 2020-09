Nous savons déjà quand nous verrons le multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War

La semaine dernière, nous avons eu l’occasion de voir le nouveau Call of Duty: Black Ops Cold War en mouvement. Activision a décidé de nous montrer ce qui nous attend dans la campagne de la tranche de cette année, qui mettra en vedette une histoire qui est une suite de l’original Black Ops. Mais qu’en est-il du multijoueur?

Celui qui est l’un des éléments les plus importants de tout titre de la franchise n’a pas montré de signes de vie pour le moment. Si nous avons eu des fuites, même en vidéo, mais rien d’officiel. Bien sûr, cette situation est quelque chose qui va changer dans un temps très court.

Des morts-vivants? Très probablement, ils retourneront à Call of Duty: Black Ops Cold War

Et c’est que le Twitter officiel de la saga a confirmé que le 9 septembre 2020 prochain, nous aurons la première avancée du multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War. Dans une présentation exclusive de toute cette rubrique, Activision dévoilera tout ce qui nous attend à partir de 19h00 (heure péninsulaire).

Pour le moment, nous ne savons pas ce que nous allons voir, bien qu’une forte présence du mode Zombies soit attendue, l’une des plus demandées et jouées, ainsi que différentes nouveautés dans les modes les plus classiques de la saga.

Découvrez la nouvelle génération de Black Ops Multiplayer. 📅 9 septembre

🕙 10h00 PT#BlackOpsColdWarhttps://t.co/XYgHfJ8Pvy – Call of Duty (@CallofDuty) 4 septembre 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War arrivera sur Xbox One et PC le 13 novembre 2020.