Nous savons déjà comment le stress parvient à saboter la croissance des cheveux

Les cheveux et le stress ne s’entendent pas. C’est du moins ce que dit une tradition populaire remplie d’anecdotes depuis des années à ce sujet. Cependant, non seulement nous ne savions pas si ces changements possibles étaient nocifs, mais nous ne savions pas non plus comment faire face au stress pour changer nos cheveux.

La bonne nouvelle aujourd’hui est qu’une équipe de chercheurs de l’Université de Harvard a identifié Chez la souris pardon les hormones du stress perturbent les cellules souches des follicules pileux et supprimer la croissance des cheveux. Et je dis une bonne nouvelle car ils ont non seulement découvert le mécanisme, mais aussi trouvé un moyen possible de l’inverser.

Follicules, cellules souches et corticostérone

En fait, le mécanisme est plus simple qu’il n’y paraît. Les follicules pileux ont un cycle de phases de croissance et de repos; par conséquent, les chercheurs ont pensé que la coticostérone (l’hormone libérée par les souris souffrant de stress chronique) était peut-être impliquée dans la régulation de ces phases.

Et, comme publié dans Nature, il semble y avoir le nœud du problème. Lorsque les niveaux de corticostérone sont élevés, les follicules restent longtemps au repos et ils ne se régénèrent pas. Au contraire, lorsque les niveaux chutent, les cellules souches des follicules se réactivent et font repousser les cheveux.

Comment il fait? En bref, la corticostérone inhibe l’activation des cellules souches du follicule pileux en supprimant la production d’une protéine appelée GAS6 (qui favorise la prolifération de ce type de cellules). Ce que l’étude suggère, c’est que la restauration de l’expression de GAS6 peut stimuler la régénération et la croissance des cheveux.

Bien sûr, cela ne fait que le suggérer; fondamentalement parce qu’il y a des choses à savoir. Jusqu’à présent, on croyait que la corticostérone est l’équivalent du cortisol humain (et donc, en raison de son applicabilité clinique, c’est ce qui a focalisé l’intérêt des chercheurs), mais on ne sait pas si les mécanismes sont identiques. À la fin, il existe des différences substantielles dans les phases de croissance entre les deux espèces et ceux-ci peuvent s’étendre à l’effet du cortisol. Quoi qu’il en soit, c’est un premier pas dans la bonne direction si nous voulons avoir une solution pharmacologique à ce problème. Ou si directement, nous envisageons de réduire le stress dans nos vies.

Image | Engin Akyurt