Nous savons déjà combien coûtera le Land Rover Discovery au France

Les premières unités devant arriver en février 2021, le Land Rover Discovery, qui vient d’être présenté hier, est déjà en vente ici et nous vous ferons part de tous ses prix.

Avec une gamme composée de deux moteurs diesel et de deux moteurs essence, Discovery a commencé à utiliser la technologie hybride doux pour réduire la consommation et les émissions, à l’exception du P300, la version équipée du quatre cylindres 2,0 l et 300 ch turbo, essence.

La gamme Discovery est également multipliée par les niveaux d’équipement standard, S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE et R-Dynamic HSE.

Combien?

En ce qui concerne les prix, parmi les moteurs à essence, ils commencent à 86 095 euros commandés par le P360 avec 3,0 l, six cylindres en ligne et 360 ch. Fait intéressant, 3000 euros plus abordable que le P300 avec 2,0 l, quatre cylindres et 300 ch, depuis le moteur six cylindres, quand hybride doux, ne paie que 60% de l’ISV (Vehicle Tax).

Chez les diesel, leurs prix commencent à 87 854 euros lorsqu’ils sont associés au moteur D250.