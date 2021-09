Nous savons déjà à quoi ressemblera le design de Thor dans God Of War Ragnarok

Ryan Hurst, connu pour Sons of Anarchy et The Walking Dead, incarnera Thor dans God of War Ragnarok, le dieu du tonnerre.

L’une des nouvelles les plus importantes d’hier a été la présentation en société du premier gameplay de God of War : Ragnarok. Le résultat n’a déçu aucun fan de la saga Kratos. De même, il y a également eu des nouvelles très intéressantes, parmi lesquelles nous avons pu voir à quoi cela ressemblera Thor dans God of War Ragnarok.

On s’attendait à ce qu’il soit présent dans le nouveau jeu vidéo et, bien sûr, il n’a pas raté son rendez-vous : avec une apparence saisissante, retentissante et surprenante pour ceux qui ne connaissent que sa facette la plus récente au cinéma, mais assez exacte dans termes de sa nature buveur, fêtard et raider dans la mythologie nordique.

Le personnage, en version originale, l’interprétera Ryan hurst, acteur connu pour des séries telles que Walking Dead, Sons of Anarchy et Bates Motel.

De même, une nouvelle image a également été présentée qui appartient à l’art principal du jeu vidéo et qui, vraisemblablement, sera la conception de la couverture de God of War Ragnarok. Il a quelques similitudes avec le skin God of War 2018.

Peut-être qu’il est encore temps de voir le jeu vidéo et son art final à cet égard, et nous n’avons toujours pas de date de sortie ni même d’estimation de la date à laquelle le jeu arrivera sur PS4 et PS5 : les plateformes sur lesquelles il prévoit de mettez-vous à jour.

Comme si tout cela ne suffisait pas, l’artiste Raf Grassetti a posté sur son compte Twitter personnel deux images avec les dessins de Kratos et Atreus dans God of War Ragnarok. Avec des différences subtiles pour le protagoniste du jeu, et avec un design un peu plus mature pour l’ancien enfant, qui est un peu plus adulte dans ce nouvel opus.