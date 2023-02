« Nous rions de nous-mêmes »: Santiago Korovsky et Martín Garabal parlent de la division de Palerme

INTERVIEW EXCLUSIVE

Le duo joue dans la nouvelle comédie Netflix aux côtés de Pilar Gamboa, Daniel Hendler et Charo López. En dialogue avec Spoiler, ils dévoilent quelle est la critique sociale qui traverse la série.

©NetflixSantiago Korovsky et Martín Garabal jouent dans la division Palerme.

Une nouvelle production argentine de Netflix Il a atteint le catalogue de la plateforme de streaming. Il s’agit de Département de Palermela fiction en huit épisodes mettant en vedette Santiago Korovsky et Martin Garabal qui aborde le thème de l’inclusion par l’humour. Dans Spoiler, on discute exclusivement avec les acteurs et scénaristes de la série. « Nous sommes très critiques envers nous-mêmes »ont-ils assuré.

Avec Pilar Gamboa, Daniel Hendler et Charo Lopez dans les premiers rôles, Département de Palerme présente une garde urbaine inclusive qui a été créé comme une opération de marketing. Ce groupe, composé de minorités, apparaît dans le but d’améliorer l’image des forces de sécurité. Bien que personne ne semble comprendre sa fonction, ses membres affrontent entre-temps un gang criminel.

+ Santiago Korovsky et Martín Garabal parlent de la division Palermo

« D’abord on rit de soi et ensuite des choses qui nous paraissent absurdes », a expliqué Santiago Korovsky à propos de la série. Et il a insisté :Nous pensons à la société qui nous entoure et aussi à la façon dont la politique et les institutions essaient d’être inclusives sans que ce soit une réalité. Nous pensons à comment nous nous tenons devant les différents et pourquoi nous commettons tout le temps des erreurs lorsque nous rencontrons une personne handicapée”.

En dialogue avec Spoiler, Martín Garabal a ajouté : «la critique est avec nouss. Il y a des œuvres artistiques dans lesquelles on se met sur un piédestal, on enseigne ou on est didactique. Mais je crois que La division de Palerme n’est pas didactique ou basse ligne en termes solennels. C’est plein de nuances”. C’est que le duo occupe non seulement les rôles principaux, mais a également créé le scénario avec Ignacio Sánchez Mestre, Florencia Percia, Martina López Robol, Mariana Wainstein et Ignacio Gaggero.

« OUne des choses que nous avons apprises au cours de la série sont les dénominations. Auparavant, nous utilisions l’expression « handicapés différents », mais – en nous consultant – nous avons compris que la bonne manière était « personne avec un handicap ». Par exemple, nous avions souvent l’habitude de dire « aveugle », alors que nous devrions dire « aveugle »Garbal explique. Korovsky, pour sa part, ajoute : « Parfois, nous voulons nommer les choses avec des termes apparemment gentils qui finissent par discriminer”.

De cette façon, la distribution de Département de Palerme présente des artistes qui représentent les minorités et apportent de l’humour à cette comédie incontournable. Hernán Cuevas, Renatao Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonatan Nugnes, Marcelo Subiotto, Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Carlos Belloso, Iair Said, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas et Valeria Lois complètent le casting avec leurs performances.

« La dynamique de nos personnages pousse quelque chose de notre lien à l’extrême », soutient Martín Garabal. Santiago Korovsky, le créateur de Département de Palermeconclut : « Nous avons écrit le scénario de nous-mêmes, nous nous sommes moqués de nous-mêmes. Forcément, les personnages ont quelque chose à nous ».

